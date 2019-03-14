台灣版Amazon GO　工研院無人商店最快下半年試營運

▲工研院智慧貨架「易取」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（14日）舉辦「AI大未來：技術與應用交流會」，同時發表4大領域AI亮點技術，其中智慧貨架「易取」，目前已經跟國內知名通路合作，工研院預計最快下半年就會在新竹院區，開設一家無人商店進行試營運。

根據IDC預估，2019年AI的市場將達500億美元，複合成長率23%，已成為全球科技發展不可忽視的趨勢，工研院今天舉辦「AI大未來：技術與應用交流會」，同時展示豐碩的AI研發成果，包括「智慧製造」、「智慧醫養」、「智慧商務」、「無人經濟」4大領域應用。

▲工研院智慧貨架「易取」。（圖／工研院提供）

其中「無人經濟」方面，工研院巨資中心主任馮文生指出，這次展示的智慧貨架「易取」無隔間限制，讓商品陳列及更動彈性變高，並透過多重感測自行偵測消費者由貨架拿取的商品，再結合行動支付結帳，工研院預計最快下半年就會在新竹院區，開設一家無人商店進行試營運。

至於「智慧商務」方面，工研院研發的「文字問答虛擬助理機器人」，採用深度學習異質性網路架構及自然語言處理技術，讓虛擬客服可以自動學習句子中的語意特徵，相較於傳統建置方法，可節省約60%成本，並在多項專業客服領域，正確率可達85%。

▲工研院「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」。（圖／工研院提供）

接著「智慧醫養」方面，「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」是國際上目前唯一可偵測4種主要的病徵，並且清楚標示位置的AI判讀技術，主要彌補台灣眼科醫師的不擇，可有效輔助家醫科醫師針對病變嚴重程度進行判讀。

▲工研院「AI機器人夾取技術」。（圖／工研院提供）

而在「智慧製造」方面，「AI機器人夾取技術」透過自主學習，可在短短12小時學會夾取不同形狀與位置物體的方法，解決目前工廠要換線時，必須仰賴專業工程師耗時幾天，才能完成調整機器手臂的問題。

談到台灣發展AI面臨的挑戰，馮文生表示，AI要真正落地才能形成產業商機，但是在與各行各業結合中，又會產生不同的問題出現，目前來看最快可以普及到一般民眾的AI應用，比較偏向服務類、製造類應用，而工研院也致力在協助業者進行軟硬整合，加速AI平民化。

▲工研院舉辦「AI大未來：技術與應用交流會」。（圖／記者姚惠茹攝）