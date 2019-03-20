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毒梟公路「瘋狂掃射」劫核燃料　巴西警持重型武器反擊　

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▲▼巴西校園槍擊案。（圖／路透）

▲ 在遭到毒梟分子襲擊，護衛隊立刻下車展開反擊。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

巴西里約熱內盧州19日傳出一起驚人槍戰，原因是運送裝滿鈾燃料棒的補給車隊，在前往巴西唯一一座核電廠「安格拉核能發電廠」（Angra）中途遭到毒梟持槍瘋狂掃射，幸運的是，在負責護衛的里約公路巡警隊、武裝憲兵與特種警察開槍抵抗下，成功擊退毒梟，並把燃料棒順利運達目的地。

根據《衛報》報導，當時運送燃料棒的車隊內約有5至6輛大卡車，並由里約公路巡警隊和特種部隊等負責運送。當時車隊行駛於BR-101高速公路上，在距離核電廠東北30公里的小鎮弗拉德（Frade）時，突然遭到毒梟分子攻擊。當時武裝憲兵隊與特種警察立刻在道路兩旁擺出陣型，並裝備重型武器，以防遭受更猛烈的火火力攻擊。

值得一提的是，當時警方車隊重新出發後，突然又遭到猛烈槍擊，於是雙方爆發猛烈交火，而歹徒則在過程中，因為火力位居弱勢選擇逃跑。慶幸的是，警方在交戰過程中沒有人員傷亡，但也沒有逮捕到任何一名歹徒。事後，警方在現場拾獲一把裝有12顆9mm子彈的手槍。

▼ 安格拉核電廠。（圖／路透社）

▲▼ 巴西里約熱內盧的安格拉核電廠。（圖／路透社）

對於此次發生的槍戰，巴西政府營運的核電廠管理公司Eletrobras發出一分聲明表示，護衛車隊最終準時於中午抵達核電廠，而且本次護衛的鈾燃料處於「自然狀態」，並不會對人口造成任何危險。儘管如此，里約聯邦公路巡警阿爾維斯（Marco Antonio Alves）表示，「我們非常擔心，儘管政府提供一定程度的安全保障，但這是個非常複雜的問題」。

事實上，在安格拉杜斯雷斯（Angra dos Reis）地區內如弗拉德等貧困小鎮，經常被里約熱內盧的武裝販毒集團佔據，其中包括惡名昭彰的紅軍司令部（Comando Vermelho）。當地一名退休警察、現在負責管理安全委員會的ThimoteodeSá就表示，紅軍現在控制著弗拉德附近地區，而且當地也有許多來自里約的武裝流浪分子，「弗雷德的人口動搖了」。

據悉，安格拉核電廠是巴西唯一的一座核能發電廠，內部有2座壓水反應爐，其中，安格拉一號首先在1985年啟用，淨輸出為657百萬瓦，而安格拉二號則在2000年啟用，淨輸出1350百萬瓦。目前安格拉三號尚未啟用，預計將輸出1350百萬瓦的電力。

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關鍵字：安格拉核能發電廠,Angra,巴西,弗拉德,Frade,燃料棒,毒梟

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