臉書po滿槍照！巴西「骷髏校友」掃射校園後自轟　至少8死17傷

記者張方瑀/綜合報導

巴西聖保羅州蘇扎諾市(Suzano)當地時間13日上午發生槍擊案,2名蒙面槍手持槍闖入校園掃射,共造成8人死亡。當地警方在獲報後8分鐘內抵達現場,但2名槍手已在校內走廊上自轟身亡。據調查,槍手為該校畢業生,且臉書上po滿持槍照片,目前仍不清楚犯案動機。

▲17歲槍手在臉書上po出多張拿槍照片。(圖/翻攝自Twitter/@RevistaEpoca)



根據BBC報導,兩名分別為25歲與17歲的槍手,在當地時間13日上午9點30分持槍闖入勞爾巴西中小學(Raul Brasil school),趁學生休息時間開槍掃射,共造成5位學生、2位職員與1名校外人士死亡,並有17位學生受傷送醫。聖保羅安全部長坎波斯(João Pires de Campos)表示,2名槍手都是該校畢業生,在前往學校前先到一間商家偷車,並開槍打死老闆。

At least five students have been killed in a shooting at a school in #SãoPaulo state in #Brazil ,

One adult was also killed in the attack at the #ProfessorRaulBrasilstateschool in #Suzano . #SaoPaulo #BrasilUrgente pic.twitter.com/NLW1PcnVt3