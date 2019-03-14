臉書po滿槍照！巴西「骷髏校友」掃射校園後自轟　至少8死17傷

記者張方瑀／綜合報導

巴西聖保羅州蘇扎諾市（Suzano）當地時間13日上午發生槍擊案，2名蒙面槍手持槍闖入校園掃射，共造成8人死亡。當地警方在獲報後8分鐘內抵達現場，但2名槍手已在校內走廊上自轟身亡。據調查，槍手為該校畢業生，且臉書上po滿持槍照片，目前仍不清楚犯案動機。

▲17歲槍手在臉書上po出多張拿槍照片。（圖／翻攝自Twitter／@RevistaEpoca）



根據BBC報導，兩名分別為25歲與17歲的槍手，在當地時間13日上午9點30分持槍闖入勞爾巴西中小學（Raul Brasil school），趁學生休息時間開槍掃射，共造成5位學生、2位職員與1名校外人士死亡，並有17位學生受傷送醫。聖保羅安全部長坎波斯（João Pires de Campos）表示，2名槍手都是該校畢業生，在前往學校前先到一間商家偷車，並開槍打死老闆。

At least five students have been killed in a shooting at a school in #SãoPaulo state in #Brazil ,

One adult was also killed in the attack at the #ProfessorRaulBrasilstateschool in #Suzano . #SaoPaulo #BrasilUrgente pic.twitter.com/NLW1PcnVt3 — NFTV (@nftvnews) 2019年3月13日

▲學生家長焦急地在外等待。（圖／路透）



《每日郵報》指出，17歲的槍手被發現在臉書上po出至少30張手拿武器的自拍照，且帶著在案發現場發現的骷髏頭面具。當時他們除了攜帶一把左輪手槍、一把弓箭，還有假炸彈闖入校園外，還帶著斧頭等刀具，警方甚至在現場發現燃燒瓶（molotov cocktail）。目前已將校園全面封鎖，並進一步調犯案動機。

▲警方已封鎖校園進行調查。（圖／路透）



聖保羅州長多利亞（Joao Doria）對此表示，「青少年被殘忍地謀殺，這是我一生中見過的最悲傷的事情。」該校目擊學生說，當時他們正在教室內吃早餐，突然聽到陣陣槍響，所有學生趕緊往外逃，「這些傢伙來到我們身後，並開始殺死很多人，他們大喊大叫，但我聽不清楚是什麼。」職員莫萊斯（Caterer Silmara de Moraes）則帶著50名學生躲進廚房，「那時候真的非常絕望，因為槍聲不斷響起。」

▲▼巴西民眾到現場致意。（圖上／達志影像／美聯社。圖下／路透）



當天也有一名男子在校園附近遭槍擊受傷，警方正在調查是否與這次槍擊案有關。巴西前次大規模的校園槍擊案發生在2011年，當時有12名學生遭槍殺，當時槍手也選擇朝頭部開槍自盡。

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