史上最大「1.5噸」走私毒品主嫌收押　2共犯1交保1限境

地方中心／高雄報導

橋頭地檢署與海關1月在高雄查扣來自越南的可疑貨櫃，驚見裡面竟有高達1.5噸的安非他命與K他命，為國內最大宗的毒品走私案件。當時該毒梟察覺到事跡敗露，選擇棄櫃逃逸，經警方循線調查，於15日將販毒集團主嫌林夏舟逮捕，並陸續追緝到其他共犯。

▲高雄橋頭地檢署查獲來自越南的可疑貨櫃，裡面夾有1.5噸的毒品。（圖／地方中心翻攝，下同）

檢警表示，2018年底接獲有販毒集團與國外毒梟接洽，用貨櫃夾帶毒品的方式攜帶來台，緝毒專案小組於2019年1月28日在高雄66號碼頭開櫃查驗，發現該販毒集團進口貨櫃夾帶1.5噸毒品，並以茶葉包偽裝毒品，其中安非他命500公斤、K他命1千公斤，市價估計百億，為國內查獲境外走私毒品的最大量。

檢警調查，該販毒集團分工細膩，且有高人指點、熟悉海關申報貨櫃流程，先派人赴越南購買毒品，夾藏於貨櫃運輸至國內，再透過海關推行的優良廠商，冒用其報關資料通過，成功以茶葉包裝的毒品運銷至國內。

當時該販毒集團發現事跡敗露，便棄領毒品貨櫃逃逸，專案小組確認無人認領後，立即循線逮捕到主嫌林夏丹，經警方多次調查，已追緝到其他共犯。其中一名林男被限制住居，另一名吳男以新台幣5萬元交保，而林姓主嫌則聲請羈押禁見獲准，本案將持續擴大追查該販毒集團其他成員。

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