核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

▲環團關心核一核廢料最終處置問題。（圖／台電提供）

記者許展溢／台北報導

核一運轉了40年，1號機組去年12月5日執照到期，但實際還沒真正除役，環保署今（18日）召開「核能一廠除役計畫環評專案小組第3次審查會議」，環團憂心露天乾貯風險大，且該處有土石流疑慮， 希望開發單位台電能夠一步到位。環委則認為，除役是好事，但後續希望台電在因應上要想清楚怎麼做。最後環委決議初審通過，全案送環評大會。

核一廠1號機到期只代表「不能再重啟」，要真正除役須通過環評。雖然台電2015年11月25日向主管機關原能會提交申請，2017年6月28日審查通過，但環評部分卻無法在去年12月停機前順利完成，新北市也未核發使用許可 ，導致台電早蓋好乾貯設施5年，卻無法把燃料棒從反應爐中移出。

請繼續往下閱讀...

▲核能一廠除役計畫專案小組第3次審查會議，環委決議建議通過進環評大會。（圖／記者許展溢攝）

台灣蠻野心足律師蔡雅瀅強調，乾貯設施為露天，風險很大外，地點還在山坡旁，絕對有土石流疑慮，希望台電還是採室內貯存設施，且要一次到位。新北市政府認為，居民承擔風險已長達41年，核一完成除役後台電必須想到會有何危害，萬一真的有什麼風險發生，那後續該怎麼因應，一定要讓地方民眾知道。環委李克聰則說，除役是好事，但台電在危機上是否能察覺要想清楚。環委鄭明修認為，該處撞擊魚類種類調查不夠多，當初沒說明。

環委最後決議建議通過指出，由於該案原子能委員會已審查通過，只是台電必須在4月底前補充、修正環評報告書並針對專案小組意見強化此案出水口撞擊魚類、底棲生物等海域生態系的相關分析，且要補充除役過程中期貯存設施遭遇各種情境的災害風險，包含使用壽命期限、淹水、上游地區開發影響及蓄意破壞等事故，概率及影響範圍，並研提管控機制及緊急應變規劃。

▲台電核一廠1號機組去年12月5日執照到期。（圖／台電提供）

台電強調，核廢料最終處置場會在2055年完工，考量核一廠地質條件絕不會成為最終處置場，而二期室內乾貯預計2028年完成，只是若要等建好再移出核廢料怕影響除役進度，但會趕快完成二期乾貯進度。原能會表示，環評大會通過後，就會正式發布除役許可，到時就必須在25年內完成除役。