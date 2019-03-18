　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼核一。（圖／台電提供）

▲環團關心核一核廢料最終處置問題。（圖／台電提供）

記者許展溢／台北報導

核一運轉了40年，1號機組去年12月5日執照到期，但實際還沒真正除役，環保署今（18日）召開「核能一廠除役計畫環評專案小組第3次審查會議」，環團憂心露天乾貯風險大，且該處有土石流疑慮， 希望開發單位台電能夠一步到位。環委則認為，除役是好事，但後續希望台電在因應上要想清楚怎麼做。最後環委決議初審通過，全案送環評大會。

核一廠1號機到期只代表「不能再重啟」，要真正除役須通過環評。雖然台電2015年11月25日向主管機關原能會提交申請，2017年6月28日審查通過，但環評部分卻無法在去年12月停機前順利完成，新北市也未核發使用許可 ，導致台電早蓋好乾貯設施5年，卻無法把燃料棒從反應爐中移出。

請繼續往下閱讀...

▲▼核能一廠除役計畫環評專案小組第3次審查會議。（圖／記者許展溢攝）

▲核能一廠除役計畫專案小組第3次審查會議，環委決議建議通過進環評大會。（圖／記者許展溢攝）

台灣蠻野心足律師蔡雅瀅強調，乾貯設施為露天，風險很大外，地點還在山坡旁，絕對有土石流疑慮，希望台電還是採室內貯存設施，且要一次到位。新北市政府認為，居民承擔風險已長達41年，核一完成除役後台電必須想到會有何危害，萬一真的有什麼風險發生，那後續該怎麼因應，一定要讓地方民眾知道。環委李克聰則說，除役是好事，但台電在危機上是否能察覺要想清楚。環委鄭明修認為，該處撞擊魚類種類調查不夠多，當初沒說明。

環委最後決議建議通過指出，由於該案原子能委員會已審查通過，只是台電必須在4月底前補充、修正環評報告書並針對專案小組意見強化此案出水口撞擊魚類、底棲生物等海域生態系的相關分析，且要補充除役過程中期貯存設施遭遇各種情境的災害風險，包含使用壽命期限、淹水、上游地區開發影響及蓄意破壞等事故，概率及影響範圍，並研提管控機制及緊急應變規劃。

▲▼台電,核一廠。（圖／台電提供）

▲台電核一廠1號機組去年12月5日執照到期。（圖／台電提供）

台電強調，核廢料最終處置場會在2055年完工，考量核一廠地質條件絕不會成為最終處置場，而二期室內乾貯預計2028年完成，只是若要等建好再移出核廢料怕影響除役進度，但會趕快完成二期乾貯進度。原能會表示，環評大會通過後，就會正式發布除役許可，到時就必須在25年內完成除役。

ET快訊
民調／你支持九二共識、一國兩制嗎？填問卷送100元全家禮物卡
心疼屏東嬤撿紙箱！他轉頭見「200萬紅賓士」網曝身家：有10
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路

關鍵字：核一廠,除役,環保署,環團,環評委員,專案小組,台電,露天乾貯,燃料棒,環評大會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

謝銘祐「恁的演唱會」第十場唱進嘉義布袋港　旅外企業家回饋故鄉長輩

影／這間小7很「安藤忠雄」！清水模工法做建築　文青打卡新地標　

宜蘭慧燈中學76人上繁星　國立大學43人、醫學系2人

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

謝銘祐「恁的演唱會」第十場唱進嘉義布袋港　旅外企業家回饋故鄉長輩

影／這間小7很「安藤忠雄」！清水模工法做建築　文青打卡新地標　

宜蘭慧燈中學76人上繁星　國立大學43人、醫學系2人

環台賽／桃園站主場嘉賓　莊佳佳體驗賽事魅力

EXO首次真人秀要來了！　「第一棒成員」確定是他：我很緊張

娃娃機台夾活體！巴西龜縮殼內...爪甩5秒「重摔洞口」

中職／邱丹、黃敬瑋熱身賽佳　洪總驗收「叫上來看看」

「斷捨離」難　迷你倉去年銷售額近40億元

抗癌26年　馬漢忠出畫冊為父親圓夢

山西山崩13人失聯！搜救隊「72hrs狂找」...累到臥土堆秒睡

空軍上校撩2女兵「妹妹我愛你」　軍方認「影響軍譽」勒令退伍

4歲女童誤吞鈕扣型電池　醫師：如腐蝕穿孔恐致命！

電商攻午休限時特賣　iPhone Xs、Switch主機最殺321元起

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

染破傷風變這樣　網驚：好像大法..

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙..

她到朋友新店聊天　老闆娘丟錢給..

4歲外甥給178元紅包原因曝　..

剩14天特休！主管打壓離職媽霸..

外國人試吃台灣「這零食」　好吃..

地震連4月次數驟降！專家：92..

OL請生理假！他酸：月經來一副..

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉..

郭董高調曬合照反「害到」高鐵正..

先飆30度周五起倒春寒　全台有..

嘉義鳳梨價格暴跌　農糧署回應了

童年毀光！她買懷舊綠豆糕崩潰：..

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心..

更多熱門

相關新聞

空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

大中部地區空氣品質不佳，台中市台中市府環保局質疑，台中電廠在近日空品不良期間機組運轉不減反增，台電今天（18日）澄清，火力電廠降載須同時考量地區空品狀況、天然氣用量、機組運轉、環評總量管制等種種限制，在系統供電安全無虞下，台電已盡最大努力進行機組降載運轉。

4月電價凍漲　學者：選舉考量意味濃

環保署怒了！空汙違規罰款將提高至2千萬

天空灰又髒！「苗栗以南」26測站亮橘警

環署補助油電回收車　台南歡喜接受

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面