《門徒》台灣版！金三角毒梟來台操盤　查獲76塊海洛因

記者張君豪／台北報導

由於近來台灣軍、警、調查、海巡單查緝大量來自中南半島金三角的高純度海洛英磚，導致金三角毒梟認為台灣販毒網路「有內鬼」，金三角一名毒梟、有泰國職業軍人身分的SREENACK去年9月搭機來台監控，想說自己跳下來操盤萬無一私，並鎖定一名在泰國積欠債務的台商高姓男子，做為在台運毒交通車手，未料兩人搭機入境便遭關務、海巡人員鎖定。

▲海巡署查獲金三角毒梟來台操盤販售海洛因，海巡查扣76塊高純度海洛因。（圖／記者張君豪攝）

專案小組成員2月27日收網逮捕泰籍毒梟等人，並查獲重達29公斤的海洛因76塊、市價高達1億5千萬。海巡署說這批毒品倘若流入市面，將可供29萬人吸食。

▲海巡人員並在泰國毒梟身上查扣大批販毒現金。（圖／記者張君豪攝）

海巡署偵防分署副分署長阮文杰表示：本次破獲「金三角走私毒品集團」核心成員SREENACK（38歲、泰國職業軍人）跨境來臺設點運送毒品，破案關鍵是專案小組接獲情資後，由海巡署偵防分署、財政部關務署合作分析篩選可疑目標，鎖定兩名犯嫌藏身在新北市五股區普通公寓中，專案小組幹員發現兩人來台深居簡出，兩人外出都以步行、騎機車方式與下線藥腳接觸。

▲海巡署偵察分署副分署長阮文杰說明案情。（圖／記者張君豪攝）

另外海巡人員查出高姓男子（56歲、無前科）因在泰國經營貿易失利負債、因此被吸收當金三角毒梟在台交通車手，兩人利用跨國運輸農產品「椰子水」品項在貨櫃裡混裝76塊海洛因，海巡、關物署人員按兵不動讓毒品入境，並藉此找到高嫌等人在新北收貨分裝的分裝毒品基地。

專案小組成員指出：從去年起對犯嫌監控蒐證3個多月，掌握2名犯嫌藏身在新北市五股區一般公寓後，今年2月27日21時許，趁2名犯嫌共同騎車外出運送毒品時，專案人員見時機成熟當街扣車抓人，並在泰籍犯嫌身上、兩人租屋處查扣第一級毒品海洛因磚76塊及相關贓證物。警訊後以跨境運毒、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。