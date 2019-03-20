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南部會展、陸客市場回溫　旅遊業赴上海推介：高雄業績增4成

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▲▼台貿中心、台旅會上海辦事處和中華國際會議展覽協會等，一同組團與台灣業者在IT&CM China博覽會上籌辦「台灣形象館」。（圖／記者陳政錄攝）

▲台貿中心、台旅會上海辦事處和中華國際會議展覽協會等，一同組團與台灣業者在IT&CM China博覽會上籌辦「台灣形象館」。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

搶攻亞太地區獎勵旅遊、會展市場，貿協率歷年規模最大推廣團，赴大陸參加「2019中國(上海)國際會獎旅遊博覽會」（IT&CM China）。與會業者說，受近期「南部曝光度超高」影響，今年外商和陸企來高雄辦活動的詢問度、業績較往年增加3到4成，有客戶計畫於台北辦完活動後，包車前往高雄、墾丁旅遊。

獎勵旅遊是目前許多國際企業、機構藉舉辦會議、研討會等活動，讓成員在出席時亦搭配於當地旅遊的一種特殊形式，近年在歐美企業界普及後逐漸傳到大陸、亞太市場。

▲▼台貿中心、台旅會上海辦事處和中華國際會議展覽協會等，一同組團與台灣業者在IT&CM China博覽會上籌辦「台灣形象館」。（圖／記者陳政錄攝）

▲業者在會展上向買主介紹台灣旅遊。

由於該形式的客戶消費力通常較高，人均開支平均為一天190美金左右（約合新台幣5700元），台灣經濟部國貿局主辦「MEET TAIWAN」計畫，由外貿協會執行，於18到23日與交通部觀光局共邀中華國際會議展覽協會、福華飯店、漢來大飯店及各台灣會展、旅行社等約30家業者赴陸參展，籌辦「台灣形象館」，並順道與上海、杭州當地會展協會座談和交流。

IT&CM China展期為19至21日，高雄展覽館公司營運長涂宇欣直言，去年選後「高雄的詢問度真的提升很多」，雖然大型會展須提前預約，還沒那麼快反應出來，但一般商務活動增加約3到4成，「以前陸企、歐美廠商甚至是台灣業者辦展、參展時多只想到台北，但現在發現高雄的硬體設施、周邊配套和商機也不錯，紛紛把目光轉移過來」。

▲▼台貿中心、台旅會上海辦事處和中華國際會議展覽協會等，一同組團與台灣業者在IT&CM China博覽會上籌辦「台灣形象館」。（圖／記者陳政錄攝）

▲高雄展覽館公司營運長涂宇欣。

她表示，目前已經有超過十家企業代表預約在展覽中與她洽談，其中大陸方佔超過七成，其次是歐美企業，希望能藉由這個機會增加台灣中南部地區的曝光率。

台北福華大飯店行銷公關部副總經理薛志民說，這次有的大陸客戶來洽談的時候，表示自己的親友剛去過高雄，覺得不錯，很感興趣，甚至有客戶雖然還是將活動辦在台北，但希望結束後，能帶著員工一起包車赴高雄、墾丁旅遊，「有人說還要自行車環島」。

他坦言，今年旅遊觀光業景氣確實有回溫的跡象，中小型會議、散客也越來越多，「站在業者的角度，只要有成長我們都樂觀其成」。

▲▼台貿中心、台旅會上海辦事處和中華國際會議展覽協會等，一同組團與台灣業者在IT&CM China博覽會上籌辦「台灣形象館」。（圖／記者陳政錄攝）

▲IT&CM China博覽會上的「台灣形象館」。

根據統計，去(2018)年海外來台觀光人數突破1100萬人次，其中，中國大陸有百勝集團、愛奇藝及旺旺集團等知名企業來台辦理獎勵旅遊活動，台貿中心代表也透露，3月多時剛有一團來自印尼的汽車零配件廠商的獎勵旅遊，全團來台共1000多人，帶來不少商機。


IT&CM China展為大陸最具指標性的會議暨獎勵旅遊展，每年於上海舉辦，上屆逾810家廠商參展，吸引約528位國外業者及超過3000位會展專業參觀者。

▲▼台貿中心、台旅會上海辦事處和中華國際會議展覽協會等，一同組團與台灣業者在IT&CM China博覽會上籌辦「台灣形象館」。（圖／記者陳政錄攝）

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