開「青蘋果小牛」北宜髮夾彎自撞…霸氣直接報廢！　藥局總座4億身價曝

社會中心／宜蘭報導

宜蘭發生藍寶堅尼自撞事故！要價1258萬元的「青蘋果小牛」，16日早上行經北宜公路往台北時，疑似過彎不慎，迎面撞上護欄，導致車頭全毀，所幸開車的48歲鄭姓男子平安無事，他得知租購的小牛撞毀，殘值剩約600萬元，維修划不來，霸氣決定吊運回台北「直接報廢」。事後車主身分也曝光，原來是國內知名大樹連鎖藥局的總經理鄭明龍，身價高達4億元。

事發於16日上午8時，北宜公路67.5公里、頭城路段發生自撞事故，現場為一處髮夾彎，「青蘋果小牛」從宜蘭回台北路上自撞護欄，卡在路上動彈不得，護柱被撞到歪掉，車頭也因猛烈撞擊力道凹陷，輪胎脫落，引擎蓋折損幾乎要碎掉，大片鈑金掛在邊坡，零件殘骸噴飛幾公尺遠，所幸駕駛座完好無缺，鄭姓男子也平安無事。

▲北宜發生小牛自撞悲劇，維修600萬元車主霸氣決定「直接報廢」。（圖／記者游芳男翻攝）



「哇，這下大條了」、「這樣撞多少錢啊！」藍寶堅尼慘況連後車駕駛看到也驚呼連連。鄭男供稱「小牛」是長期租用，經檢測確定酒測值為零，製作筆錄後火速由朋友開車載離。至於車子則已經吊運回台北，估計殘值剩約600萬元，維修費可能更高，他評估後，當場已經和警方表示不會維修，會直接報廢！

據悉，警方到場時，一度找不到駕駛，鄭男疑似怕曝光，低調跑去友人車內休息，一直到現場友人打電話通知，才走回來說明狀況。由於現場是一處大彎道，疑似操作不當、車速過快，才會一時反應不及，失控自撞，警方迅速完成蒐證，排除狀況，並未釀成車輛回堵或其他意外。

這輛藍寶堅尼是2015年發表的車款，新車要價1258萬元，0到100公里加速只需3.4秒，最高時速還能達320公里。

▲駕駛是他！身價4億元大樹醫藥總座曝光。（圖／資料照）



事後駕駛身分也隨之曝光，原來他是知名連鎖藥局「大樹醫藥」的總經理鄭明龍，下午透過友人轉達，車禍主因是過彎不慎、擦撞邊坡，低調不願多談。據悉，鄭明龍從實踐大學畢業後，原本在信義房屋仲介公司擔任經理，後來藥劑師哥哥，也就是大樹董事長劉玉騰找上他，一同白手起家創業。

哥哥劉玉騰一開始在桃園起家，2001年轉型成立大樹連鎖藥局，鄭明龍接著以禎翰投資公司董座、總經理身分，投資大樹醫藥，於2016年3月底以股價70元，正式風光掛牌上櫃掛牌，是第一家以醫護保健用品連鎖通路上櫃的公司，也是現在國內規模最大的連鎖藥局，不僅與阿里巴巴集團天貓合作展開跨境店商銷售平台，也和家樂福、全家等合作。

大樹藥局2018年營收49億元，今年2月營收年增率連續55月增長，近12個月共8次歷史新高，今、明年總店數將以150、200家為目標，3月這周以來股價漲1.07%，領先同期大盤（跌0.13%）股價波動與大盤表現同步，短期股價無明顯表現，可期待因營收亮眼帶來之補漲效應。以3月15日收盤價77.8元、大樹市值28.44億元來算，鄭明龍以禎翰投資，持有456萬多股，加上個人名義96萬多股，換算持股市值「身價」就高達4.3億元。

Huracán RWD Coupè小檔案 資料來源：u-CAR

售價：1258萬

排氣量：5204c.c

引擎型式：V型10汽缸

最大馬力：580 ps／8000 rpm

最大扭力：55.1 kgm／6500 rpm

傳動方式：後輪驅動

變速系統：七速自手排