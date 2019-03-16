北宜爆頭「小牛」　駕駛是大樹藥局總經理

▲▼綠色藍寶堅尼自撞北宜公路一處髮夾彎護欄，強大的撞擊力道讓藍寶堅尼車頭幾乎全毀，板金也脫落不少。租購藍寶堅尼在肇事後的大樹連鎖藥局的總經理鄭明龍，因車殘值不到600萬，將直接報廢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

北宜公路16日上午8時許發生一起藍寶堅尼自撞事故，鄭姓駕駛疑似轉彎不當，不慎撞上護欄，幸未造成人員傷亡，但悲慘的是這台藍寶堅尼車頭已經嚴重爆裂，鄭男身份也曝光，是國內知名大樹連鎖藥局的總經理鄭明龍。爆頭車是2015年的Huracán RWD Coupè，排氣量為5,204c.c，全新車價得要1258萬，租購肇事後他認為車輛殘值不到600萬，將直接報廢。

從畫面中可見，綠色的藍寶堅尼在北宜公路一處髮夾彎自撞護欄時，強大的撞擊力道讓藍寶堅尼車頭幾乎全毀，板金也脫落不少。

警方調查，事故發生於16日上午8時47分，48歲鄭男駕駛租購的藍寶堅尼從宜蘭往台北行駛，行經北宜公路67.5公里處時，疑似因轉彎時車速過快撞上路旁護欄，所幸現場沒有人員傷亡，但自撞的藍寶堅尼車頭爆裂、鈑金還險些掉落邊坡。

警方到場時鄭男一度不在現場，而是於友人的車內休息，疑似想低調、擔心曝光，是留在現場的友人電話聯繫後，鄭男才走回現場向處理的警員說明狀況，經檢測後鄭男酒測值為零，製作筆錄後由友人開車迅速載離。

Huracán RWD Coupè小檔案 資料來源：u-CAR

售價：1258萬

排氣量：5204c.c

引擎型式：V型10汽缸

最大馬力：580 ps／8000 rpm

最大扭力：55.1 kgm／6500 rpm

傳動方式：後輪驅動

變速系統：七速自手排