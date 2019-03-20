中華電投資「愛唱久久音樂科技」涉背信　檢調約談前主秘等人

▲中華電信疑不當投資愛唱久久涉嫌背信，檢調約談。（圖／示意照，記者趙永博攝，與本案無關）

記者李忠憲／台中報導

電信龍頭中華電信投資的「愛唱久久」音樂科技公司傳出掏空弊案！檢調懷疑中華電信不當投資1億元在資本額只有1千萬的愛唱久久公司，14個月卻都沒拿到財報，懷疑另有隱情，20日依涉犯背信罪，搜索並約談前中華電信主秘柴方文、前中華電信投資長、前中華投資總經理宋雲峰及愛唱久久負責人林文信等人，目前仍在偵查中。

據了解，「愛唱久久」音樂科技前身為無敵科技，主要是在大陸發展，2007年推「iSing99愛唱久久」線上個人KTV服務，2009年與中華電信推出線上K歌。但網路搜尋該公司，資料少，官方網站也仍簡體字為主，沒什麼更新。

檢調2018年就接獲檢舉稱，中華電信花1億元不當投資資本額只有1千萬的愛唱久久，卻只拿到該公司7.14%持股，懷疑有掏空中華電信資產之嫌。辦案人員調查，該投資案在中華投資總經理石木標發現其中有弊端，持反對立場，但卻遭當時的中華電信主秘柴方文、投資長兼中華投資總經理宋雲峰在董事會上運作通過。

豈知，中華電信在投資後，14個月都沒拿到該公司財報。中華投資會計師發現有異，向中華電信審計委員會反映，經調查後判定，柴、宋2人未盡查核職責，造成中華投 損失上億元。中華電信得知後認為事態嚴重，直接向交通部舉發，柴、宋2人也因此辭職。

檢調20日上午兵分多路，前往中華電信總公司及愛廠久久公司、柴、宋2人住處等地搜索，並將相關人士約談，以釐清案情。

台中地檢署表示，全案目前偵辦中，無法說明。