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變態醫「用自己精子」秘密讓50女懷孕　出生小孩多達48人

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▲▼前不孕症名醫克萊恩(Donald Cline)被控在1970至1980年代期間，秘密用自己的精子替女病患進行人工授精。（圖／達志影像／美聯社）

▲前不孕症名醫克萊恩(Donald Cline)被控在1970至1980年代期間，秘密用自己的精子替女病患進行人工授精。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國印第安那州80歲不孕症醫生克萊恩(Donald Cline)，2016年被控擅自用自己的精子讓50多名女病患以人工授精方式懷孕，而最新的DNA比對報告顯示，他因此成為了48個孩子的「父親」，其中許多小孩直到現在才發現自己的身世，受害人數還有可能更多。

克萊恩過去曾是不孕症名醫，已於2009年退休的他卻在2016年爆出，於1970年代至1980年代期間在患者不知情的情況下，偷偷將自己的精子注入對方體內，受害人數還高達50多人，被起訴時他原本否認犯行，後來才坦承因為當年診所沒有新鮮的精子可以使用，所以才會使用自己的精子。

當初第一個發現真相的孩子是現年37歲的女子巴拉德(Jacoba Ballard)，從小就知道自己是透過人工授精而誕生的她，因為想尋找自己的身世，2014年加入了一個網路論壇，裡面的成員都是來自克萊恩診所出生的孩子，但她意外發現大家居然都長得很像，最後透過DNA檢測確認了其中8人的確是她的兄弟姊妹，氣憤表示，「我覺得我們的媽媽都被克萊恩侵犯了」。

克萊恩惡行被爆出後，現年66歲的女子懷特(Liz White)也曾經是克萊恩的病患，當年她曾在5個月內多次接受克萊恩的人工授精，近來也對外表示，「我感覺自己像被性侵了15次」，回想起克萊恩的診所裡掛滿了對方所幫助而出生的寶寶照片，當時看到沒有特別的感覺，如今卻覺得十分噁心。

事件傳出後，已退休多年的克萊恩被吊銷醫生執照，並在2017年12月被判1年緩刑，對於指控他表示，「我為我的行為所造成的痛苦道歉」，但仍然無法撫平受害者痛苦。由於印第安那州沒有明文禁止醫生用自己的精子授精，這些受害者正在努力推動立法，並且也因為這起訴訟時常相聚在一起，形成了一個另類家族。

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關鍵字：人工授精,醫生,Donald Cline,不孕症,印第安那州,北美要聞

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