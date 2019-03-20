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宜蘭李宗瑞！準消防員性侵少女還拍裸照逼當「性奴」

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▲▼找5國中少女「瘋狂洩慾」當性奴！準消防員：我被騙過感情。（圖／翻攝自臉書）

▲找5國中少女「瘋狂洩慾」當性奴！準消防員二審判刑。（圖／翻攝自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

考上消防特考的準消防員王士聰，上榜後誘騙多名少女交往，並帶回住處發生關係、強拍性愛照片。少女不堪蹂躪，要求分手時，王男就恐嚇散布性愛照，一再逼迫上床，成為他的「性奴」，過程有如震驚社會的淫魔富少「李宗瑞」翻版。一審法院認定他性侵5名少女，重判15年半。案經上訴，高等法院二審改判刑9年、另外判9月得易科罰金、10月得易服勞動服務。可上訴。

判決指出，王士聰（39歲）曾在衛生局任職，也在社福機關擔任教保員，並擔任過飯店游泳池救生員。他考取消防特考後，2017年初前往南投竹山訓練中心受訓。但檢警單位調查發現，王男在考取消防特考，到受訓期間，從2016年10月到2017年5月間，利用臉書、Line或交友軟體誘騙少女，當成男女朋友交往。

但王男交往後，就開始逼迫少女上床發生關係，得逞後，就給50到300元打發少女；不僅如此，王男還強逼或偷拍少女的性愛照片。有些少女不想被當洩慾工具，打算分手，王男就拿出性愛照片逼迫，恐嚇要散布性愛照片。少女不得已，只好繼續與王男發生肉體關係，其中最慘的是13歲少女被逼上床16次。其中一名被害人的父母發覺有異，報警處理，全案才因此爆發。王男被依照多項妨害性自主罪名提起公訴。

一審法院認定王男總計侵犯5名少女，並犯下多次「對少女性交罪」、「對少女猥褻罪」、「對少女妨害秘密罪」，合計共39罪，因此判處有期徒刑15年，另外再判刑6月，得易科罰金。

案件上訴第二審，高等法院20日宣判，仍認定他性侵5名少女。但考量他坦承犯行，並與部分被害人和解，因此改判9年，另外判刑9月，得易科罰金27萬，再判刑10月，得易服勞動服務。本案仍可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,消防員,李宗瑞,少女,性侵,二審,拍裸照,高等法院,猥褻

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