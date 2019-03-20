19歲創業！　華裔矽谷才子黃鐵鋒「涉嫌性侵女大生」遭起訴

▲ 黃鐵鋒聲稱，兩人均同意發生性行為。（圖／翻攝自推特／@brian_wong）

國際中心／綜合報導

加拿大籍華裔青年企業家黃鐵鋒（Brian Wong）因於2016年涉嫌性侵一名女大學生，於15日被美國大陪審團正式起訴。現年27歲的他19歲時創辦了移動廣告網路Kiip，因而在矽谷擁有一席之地，如今卻成為一個警世故事。目前Kiip已經另聘CEO，取代黃鐵鋒的位置。

據《彭博》報導，黃鐵鋒在手機交友程式Tinder上認識美國萊斯大學（Rice University）的女學生Samantha Luu（化名），第一次約會選在美國科技盛會「西南偏南」（SXSW），兩人前往舉辦城市德州奧斯汀市（Austin）見面。

女方告訴警方，自己在派對上喝酒後感到頭暈目眩、體力不支，之後發現身在黃鐵鋒的飯店房間內。她完全不記得是怎麼到房間內的，但記得黃鐵鋒把她推到床上、開始脫下她的衣服，雖然要求黃鐵鋒停止，但最後還是被侵犯。

法院文件指出， 女大生一度把黃鐵鋒踢開並大吼「性侵」。黃鐵鋒的回應則是，「我怎麼性侵妳了？」女方昏了過去，數小時後又被對方另一次攻擊驚醒。女大生之後終於有力氣穿好衣服、開車回到學校通報，校方再轉給奧斯汀警方處理。

黃鐵鋒聲稱，兩人第一次約會後合意發生性行為，但第二次約會時，女方卻「錯誤地指控這項行為是非自願的」。黃的律師巴賽特（Sam Bassett）在聲明中表示，委託人是清白的，這項指控毫無根據，「證據會顯示，黃先生從頭到尾的行為都很正當。」