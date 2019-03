他靠「射後不理」5年造18孩　捐精男做出好口碑：還有7孩要出生

▲捐精男自認擁有「超強精子」,5年內成功製造出18名小孩。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國洛杉磯28歲男戈迪(Kyle Gordy)是一名職業捐精男,在過去5年內他遊遍世界各地幫忙「造人」,最後成功製造出18個小孩,目前還有7個孩子正在準備出生,強調自己之所以免費捐精不是為了性,而是希望藉由他「強壯的精子」能夠幫助世人製造更多生命。

戈迪雖然一直很想要有自己的孩子,但卻又不想被迫接受一夫一妻的關係,於是從2014年開始他的捐精事業,一開始先是在Craigslist網站上打廣告,結果才2周就順利找到自己的第一個女客戶,使用人工授精的方式進行「播種」,最後也成功助對方懷孕。

有了這次順利的經驗後,戈迪的「好名聲」迅速傳遍網路,吸引了許多女客戶向他求精,除了使用人工授精的方式外,還有女客戶主動要求「真槍上陣」,對此他表示,「有些婦女怕浪費時間,覺得自然授精的方式比較有效,才會不想做人工授精,我自己也比較喜歡自然授精,感覺和對方能有更多聯繫,通常也的確更有效。」

目前已經製造出18名孩子的戈迪,雖然承認自己喜歡小孩,但並不想要和他們建立親子關係,只有和其中4名兒女有過聯絡,並在臉書上建立專門群組,讓孩子們的母親能在那裡與他分享孩子們的近況,「孩子對我來說是一個巨大的責任,我認為我無法承擔,但現在的我可以同時擁有小孩又能幫助女性,我可以和那些母親成為朋友,看著我的孩子長大」。

要成為一名職業捐精男,戈迪也十分有職業道德,強調自己與客戶「射後不理」的行為絕對不是為了享樂,也不會利用此作為約砲的藉口,而為了維持精子的好品質,他還會吃有機食品,每天食用18種不同的藥草和補品,也不碰菸酒和任何咖啡因,好讓自己的「產品」能一直保持在最佳狀態。

