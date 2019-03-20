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社會 社會焦點 保障人權

影／騎士左搖右擺撞飛白衣男…空中翻轉一圈半趴地　路人「嚇到噴鞋」

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▲▼白衣男突竄出被騎士撞飛一圈半！　路人「嚇到掉鞋鞋」成亮點。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲白衣男在距離斑馬線10公尺外的車陣中竄出。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名網友分享一段頗具爭議的行車紀錄畫面，一名機車騎士在車陣中行駛，突然和沒有走在斑馬線上過馬路的行人撞個正著，導致對方在空中「翻轉一圈半」倒地。車禍當下，另一名受波及的男子左腳鞋子竟然掉了，他嚇得趕緊穿上鞋子又去開車門，但不知道自己為什麼要開車門，只好又默默關上。影片引來網友正反熱議，還有許多人為了看掉鞋男子驚呆的樣子，又重播了好幾次。

網友在臉書不公開社團「爆廢公社」分享影片，「路人被撞到飛高高，走路真的要看路。」畫面中，機車騎士先過了一個彎進入到車陣中，當從車陣右邊前進時，沒注意到前方車子已經在半路停下，緊接著就撞上車子前方插著口袋竄出的一名白衣男子。

▲▼白衣男突竄出被騎士撞飛一圈半！　路人「嚇到掉鞋鞋」成亮點。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼後面原本要開車門的路人被波及到鞋都掉了，模樣相當慌張。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼白衣男突竄出被騎士撞飛一圈半！　路人「嚇到掉鞋鞋」成亮點。（圖／翻攝自爆廢公社）

雙方在車禍當下就因為撞擊力道過大而倒地，被撞飛一圈半的男子也波及到一名站在車旁的路人。由於被撞的男子當時並沒有走在斑馬線上，而是直接穿越馬路，讓部分網友認為「活該」、「為什麼不遵守交通規則走斑馬線」、「好球」、「請走斑馬線」。

另有網友覺得是機車騎士騎太快，「不快飛不遠」、「騎太快」、「這種騎法祝你摔死」、「應注意未注意」、「你騎這樣撞到行人，賠死。」

意外成為亮點的路人則是被白衣男子撞到後，左腳腳上的鞋子立刻飛了出去，由於驚嚇過度，他趕緊撿回鞋子穿好，接著不知道為什麼跑去打開自己停在路邊的藍色轎車車門，隨後又把車門關上。慌張的模樣讓不少網友歪樓狂重播，「後面那位嚇到噴鞋」、「我一直看到他趕快把鞋子穿回去」、「路人嚇到噴鞋鞋」、「後面要開車門的人也嚇到噴裝啦」、「為什麼我笑不停」、「這位藍色車主一定是高手」。

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