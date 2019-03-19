影／回家嚇呆！天花板「崩落碎一地」…吊扇重砸沙發　網驚喊：海砂屋快逃

網搜小組／綜合報導

一回家打開門，看到這畫面絕對讓人嚇傻。一名男網友貼出朋友家的照片，只見客廳天花板竟然整片掉下，砸在茶几、沙發和地上，當場碎成水泥塊；掛在天花板上的吊扇也一併掉落，電線也垂下。看到照片後，其他人紛紛驚呼「感覺像海砂……水泥跟鋼筋根本沒有結合」、「太恐怖，光那電扇砸下來，頭就破了」。

▲這……這太可怕了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

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男網友在臉書《爆廢公社》貼文，「我有一個好朋友說：『老子長到今年32歲了，沒見過這種事，我家客廳的天花板掉下來了』」；他附上朋友家的照片，也說還好這件事發生在白天，因為是上班時間，所以朋友一家人都沒事，他還透露朋友家在士林。

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▲天花板掉下來了啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，許多人紛紛猜測天花板掉落的原因，「鋼筋都氧化生鏽成這樣了、萬一發生地震，這安全結構可能問題很大」、「硫磺區？硫磺區的房子鋼筋很容易變這樣」、「請朋友摸摸看是否海砂」、「是不是海砂要經過檢驗才知道，也有可能是工法錯誤，鋼筋離混凝土的間隔太近」、「明明就是偷工減料，水泥比例不夠」。

大部分網友都認為是海砂屋「混凝土跟鋼筋感覺根本完全沒有黏合整片分離，鋼筋上面也完全看不出有水泥，而且看鋼筋感覺就是鏽蝕了」，而且因為事發地點位於士林，就有人透露「士林區在忠誠路天母東路，在民國73年至75建築的房屋，很多都是海砂屋。上網查就知道」。

其他網友則留言，「好險沒人！不然吊扇就變成傳說中的血滴子了」，超扯的畫面也讓人聯想到電影「樓上天蠶腳在打架」、「根本是絕命終結站」、「好可怕，讓我想起小時候，我跟妹妹原本坐在客廳，後來不知道去廚房幹嘛，才一離開，燈就掉下來」。

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▼整個吊扇也掉下來了。（圖／翻攝自爆廢公社）