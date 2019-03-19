火雲邪神巷口吃麵…他驚問「碰到武林高手怎辦」　網笑回：踩他腳趾

▲電影中的火雲邪神武功高強，接得住子彈。（圖／翻攝自網路）

生活中心／綜合報導

周星馳導演電影《功夫》裡面的火雲邪神竟然在台灣巷口吃麵！一名網友在臉書上分享捕獲野生的「武林高手」，不管側臉和穿著都和電影裡的火雲邪神十分相像，就連禿頭和環狀的稀疏長髮都如同和本尊一個模子刻出來的，讓他想問「碰到該怎麼辦」。網友看了紛紛留言，「踩他腳趾頭」、「問他看過砂鍋大的拳頭沒有」。

由周星馳集導演、監製、編劇、配樂、主演於一身，2004年上映的香港電影《功夫》，內容無厘頭又搞笑，創造出了許多知名角色和經典台詞。電影當中的「大魔王」火雲邪神也是許多觀眾心中的經典不敗角色，從阿公汗衫、超短卡其褲和拖鞋，到地中海禿還硬要留的一頭稀疏長髮，還有內力深厚的蛤蟆功，全都深深烙印在許多人的腦海中。

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▲路人阿伯在巷口吃麵，沒想到自己的外型會引起網友這麼大的討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

神似火雲邪神的台灣阿伯其實不少，之前就有網友在超商或大賣場看過，這次被發現的火雲邪神則是出現在麵店。阿伯坐在暗紅色塑膠椅上，翹著二郎腿喝湯，從外型到氣質都很像那位傳說中的「武林高手」，讓網友PO網求助，「遇到武林高手該怎麼辦…？」

眾網友紛紛留言，「高手在民間」、「天下武功，唯快不破，是吧」、「踩他腳趾」、「問他有沒有看過砂鍋大的拳頭」、「戰他蛤蟆功」、「問他子彈接得住嗎」、「直接開槍打了啦」。