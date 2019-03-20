賴清德曾喊務實台獨爭2020阻礙？柯P：重要還是處理經濟國防

▲柯文哲拜會美國國務院。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前行政院長賴清德日前正式投入民進黨內總統初選，對現任總統蔡英文下挑戰書，同時也點燃民進黨內部派系鬥爭；但包括賴清德所屬的新潮流系在內，黨內大多仍力挺蔡英文競選連任。對此，目前人在華盛頓訪問的台北市長柯文哲表示沒有評論，但也喊話賴清德，最重要台灣還是要處理自己問題，「有時候講到最後，還是轉過頭去處理我們自己的經濟問題跟國防問題。」

柯文哲19日在美國華盛頓進行一連串拜會行程，下午結束國務院拜會行程後進行受訪，對於AIT和外交部共同召開記者會、營造美國挺蔡英文一事，不願多做評論，僅表示台灣對美國來講很重要，美國對台灣來講還是最重要的盟邦，所以這也還好。

而對於賴清德宣布參加初選，但卻未獲得黨內正面回應，甚至連派系大老陳菊都表態挺蔡英文，柯文哲說，「應該問陳菊啊怎麼問我？你問我我一定會說沒有評論」。至於賴清德也抽空去拜會李登輝，柯文哲也說，應該去問李登輝。

媒體追問，賴清德過去曾自稱務實台獨工作者，是否會是未來競逐大位的阻礙？柯文哲嘆了口氣說，其實還是這樣，最重要台灣還是要處理自己問題，我的態度還是一樣，其實經濟跟國防還是台灣最重要。

柯文哲強調，你經濟沒有發展也沒有錢去處理國防問題，所以國防還是要花錢；可是你經濟不好的時候，人民生活不好，也沒有更多的錢去支撐國防，「所以有時候講到最後，還是轉過頭去處理我們自己的經濟問題跟國防問題。」

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