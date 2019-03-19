柯文哲華府行首站訪重量級智庫　卜睿哲、葛來儀親自迎接

記者陳家祥／華盛頓報導

台北市長柯文哲18日晚間抵達華府，19日展開一連串的不公開拜會行程，一早先來到美國重量級智庫布魯金斯研究院拜會，前美國在臺協會主席、現布魯金斯研究所）資深研究員卜睿哲親自出面迎接。另外，迎接柯文哲的還有過去因為邀請訪美一事鬧得不愉快的另一智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」專家葛來儀，現場觀察，柯、葛兩人已無嫌隙。

柯文哲美國行來到第4天，此行重頭戲—華府行正式登場，根據市府規劃，停留華盛頓短短不到2天的時間將拜訪多個智庫以及政要，拜會華府後獲得之反應，也將直接影響柯文哲未來發展。上午9點一到，柯文哲的公務巴士準時出現在布魯金斯學院前，卜睿哲則是早一步出來等待迎接柯文哲，隨後雙方簡單握手寒暄後便進入研究院內。整個拜會行程預計1個半小時。

值得一提的是，先一步訪美的鄭文燦，當時也有安排布魯金斯學院的拜會行程，同樣也在此地拜會了卜睿哲、葛來儀等，柯的待遇應不會有差別。

柯文哲首都造訪華府行程低調，市府還特地拆團，據了解「主團」除了拜訪布魯金斯研究院外，預料下午還有國防部、國務院、國會大廈等地；「分團」的官員參訪團，則將參觀史密森學會、林肯紀念堂等。

▲柯文哲拜會美國智庫布魯金斯研究院，前AIT主席卜睿哲、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）顧問葛來儀出來迎接。（圖／記者陳家祥攝）

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