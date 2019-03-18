蔡英文：只要我當總統一天　一國兩制不會發生！

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 160 票 20.67 % 614 票 79.33 % 總計 774 票。





▲總統蔡英文。（資料圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日上午宣布，投入民進黨總統大選初選，直接挑戰總統蔡英文拚連任，為台灣政壇拋下一枚震撼彈。由於今天也是318太陽花學運5周年，總統蔡英文在臉書上貼文回應，自己會在本周登記參選，並強調「只要我當總統一天，一國兩制不會發生。」

蔡英文表示，「五年前的今天，學生衝進了立法院。議場內擠滿了年輕人，大聲喊著『捍衛民主、退回服貿』。那天，我和民進黨所有可以到場的人，都來到議場前，看顧這些學生一整個晚上，直到天亮。那個晚上，我們在階梯上聊了很多，我們都知道，非不得已，人民不會用佔領國會這麼大的動作，來表達自己的意見。憂心台灣經濟過度傾中，憂心台灣主權受到傷害，也憂心我們引以為傲的民主，面臨危機，就是當時學生們心中的憂慮，也是我當時擔心的事情。」

▲太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照，下同）

蔡英文說，「這五年來，發生了許多變化。當年街頭上的夥伴，有些人現在也投入在不同的領域中，繼續為這片土地貢獻。我也在大家的支持下，接受人民的託付，肩負起守護主權、守護民主的重責大任。這五年來，我努力證明了一件事：雞蛋不必放在同一個籃子裡，開拓多元市場的努力，讓台灣經濟一樣可以走向世界，讓台灣的觀光客數量一再破紀錄，讓台灣的產品一樣可以賣到全世界。現在，我們已經有四個兆元產業。」



「但五年來，有一件事沒有改變，就是中國併吞台灣的企圖」蔡英文提到，「不僅不變，甚至力道更強，毫不掩飾地把『一國兩制台灣方案』端上檯面。我知道執政以來，我和當年走上街頭的年輕人，也有出現意見分歧的時刻。不過，我相信多數的朋友還是會肯定，我也有自信，我是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統。」

蔡英文強調，今天是318五週年，想要跟所有關心台灣民主的朋友說，「只要我當總統一天，一國兩制不會發生；只要我們都在一起，台灣會驕傲且自信地走向全世界。」自己將在21日代表台灣前往同為「海洋民主」國家的友邦進行訪問，「我們要走出去，告訴全世界台灣所堅持的價值和努力」。

此外，蔡英文也說，「我也會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」