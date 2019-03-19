拜會卜睿哲談到兩岸　柯文哲重申「一家親表達善意」立場

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲19日展開華盛頓行程，一早先來到美國重量級智庫布魯金斯研究院拜會，前美國在台協會主席、現布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲親自出面迎接。經過約2小時的閉門會談，會後柯文哲在卜睿哲的陪同下步出研究院，共同接受訪問，在短短30秒的步行過程中，兩人有說有笑，看得出會談氣氛相當融洽，柯還不斷跟卜介紹在場媒體是「鯊魚」。

談到會談交換了那些意見，柯文哲三緘其口，表示就隨便聊一聊；他強調，這裡是智庫不是美國政府，所以只是一種諮詢，不是正式官方的機構，比較偏向學術研究或顧問性質，通常也不會給什麼建議，「這還是一個學術單位，這樣想就好。」

卜睿哲受訪時則說，會談的溝通過程很好，非常感謝柯市長花了時間在這裡；柯文哲則接著說，「我跟他說歡迎他來台灣。」

▲柯文哲、卜睿哲一起出面受訪。（圖／記者陳家祥攝）

至於有無觸及選舉議題？柯說表示沒有，美國不會干涉台灣內政，從來不會問這題目；而有沒有聊到美中台關係？柯僅說，只是互相交換意見，「這是這樣，人家閉門會議就是閉門，就是你踏出門之後，你必須忘記所有的一切，現在我忘記全部東西。」

但對於「兩岸一家親」的主張，柯文哲說，「我只是跟他（卜睿哲）講，兩岸一家親只是一種態度，我們只是對中國表達善意這樣」，但是經濟跟國防還是台灣最重要的，轉過頭去還是要準備好，「但是我們也沒有說去激怒中國或是跟他對幹、對嗆，兩岸一家親只是表達善意。」

而被問到會談過程中最尖銳的問題時，柯文哲笑說，覺得都還好，「相對台灣名嘴這都不算尖銳，每天在台灣被名嘴修理，這裡算很和平。」

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