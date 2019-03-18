賴清德正面逼宮！總統府：蔡英文出訪南太前完成登記總統初選

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 103 票 20.68 % 395 票 79.32 % 總計 498 票。

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（組合圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德18日拋出震撼彈，完成登記參選2020總統黨內初選，宣告正面迎戰先前已經表態爭取連任的總統蔡英文。總統府稍早表示，總統蔡英文將會按照既定規劃在出國前完成登記，而這個禮拜總統將以出訪太平洋友邦為工作重點，全力為台灣在國際發聲。

彭明敏等4位黨內大老，在年初時刊登報紙廣告，公開要求蔡英文不要爭取2020總統大選，不過引起國內輿論撻伐；接著，在台南立委補選一役，本來面臨極大危機，但賴清德全力輔選郭國文，最終僅以3000多票驚險勝出，幫助民進黨守住被喻為「綠到出汁」的重要選區。

在彭明敏4大老逼宮不成之下，但賴清德這次輔選有功，讓他在18日拋出震撼彈，於中午11時30分左右，前往黨中央登記2020總統黨內初選，正面迎戰先前已經表態參選連任的總統蔡英文。

對於賴清德前去登記，總統府發言人張惇涵表示，對總統來說，現在最重要的事情，就是各項國政的順利推動，至於黨內初選，總統將會按照既定規劃在出國前完成登記，「這個禮拜，總統將以出訪太平洋友邦為工作重點，全力為台灣在國際發聲。」

▼前行政院長賴清德領表參選總統初選。（圖／記者屠惠剛攝）

