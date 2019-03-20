華府訪國務院「美方對我很好奇」　柯P讚美國是台灣最重要朋友

▲柯文哲參訪國務院。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／華盛頓報導

台北市長柯文哲19日展開此次訪美行的重點—華盛頓拜會行，上午結束與前AIT主席卜睿哲會面後，接著連續趕了國安會、國務院兩個行程。柯文哲在下午結束國務院拜會後接受訪問，儘管仍對整日下來一連串的拜會內容三緘其口，但他特別表示有一點很重要，「美國還是台灣最重要的朋友，this is most important」；柯還說，有跟美方提到「五個互相」。

柯文哲19日下午2點11分時，比原定時間還要早抵達國務院，隨即進行約1小時的閉門會談。會後走出門時頻頻回頭，柯文哲笑說，走進去都還沒有看建築物長什麼樣子，「今天趕太多地方了。」

「當然不會告訴你啊。」被問到和國安會、國防部聊什麼？柯文哲仍不願多談，強調不能在裡面講了拿來外面講；但他特別提到，不過不管怎樣，有一點很重要，「美國還是台灣最重要的朋友，this is most important」；至於和美方提到那些價值理念？柯說，還是重申民主、自由是台灣最重要的核心價值。

而今天一口氣拜訪完華府學界、政界重要人士，是否感受到對方的好奇？柯文哲說，「對他們來講當然很好奇啊」，因為從來沒有一個醫生、特別是外科醫生，當政治家，所以這會跟他們以前所有看過的都不一樣，「對他們來講，我們是一個很新的東西，很奇特的東西。」

至於華府政界是否有像哥倫比亞大學教授黎安友所說，認為你是「OK」的候選人？柯文哲表示，美國不會去干涉人家內政，他們這些職業外交官或國防部的官員，都有一定的分寸，不會問你說要不要選總統要幹什麼，他們有他們的方法。

媒體也問到，日前曾以美方提供之資料發表反對募兵制言論，如今跟國防部談完是否有不同想法？柯文哲說，像這種很專業的題目，我們蒐集更多題目，以後都還會再講的；至於跟美方官員聊完以後，是否還認為美國總統川普會賣台？柯未正面回答，僅表示美國還是一個成熟的國家，其實他們美國人自己內部都很多意見，「我說別擔心，美國是成熟的民主國家。」

而媒體也好奇，在國務院有見到誰？柯文哲表示，就史墨客啊，至於聊什麼內容他則推給發言人劉奕霆。媒體還觀察到今日連串的拜會形成不見疲態，甚至開心神情掛在臉上？柯未多說，僅表示「其實這很多都好朋友」。

對於國務院拜會行程，北市府補充，訪問團拜會對象為國務院亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事羅瑞智（John J. Norris Jr.）、國務院台灣協調處副處長Daniel K.Delk。

▲柯文哲拜訪國務院。（圖／北市府提供）

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