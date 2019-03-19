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星宇航空豪買17架A350！　張國煒：要當全球最好的航空公司

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▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

由張國煒一手打造的星宇航空，19日下午2點半與空中巴士在台北舉行「空中巴士 A350XWB購機簽約儀式」，宣布引進17架最新型的A350客機，包含5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。張國煒表示，星宇航空目標成為全球最好的航空公司，相信A350XWB優越的性能，將使星宇在未來長程航線的拓展上如虎添翼。

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

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▲張國煒宣布引進17架A350客機，目標要當全球最好的航空公司。（圖／記者林敬旻攝）

去年7月，星宇航空董事長張國煒與空中巴士簽訂17架A350XWB購機意向書，包括5架A350-900及12架A350-1000新機，依據牌價計算約60億美元（約新台幣1800億元）。這不僅是國內首家引進A350-1000的航空公司，也創下國籍航空與空中巴士購機史上單筆金額最大訂單。

A350 XWB系列是Airbus 新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含53%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，各項新式設計更可使飛機效率提升，較前一代同型機減少25%的燃油使用量及碳排放量。星宇航空為國內首家導入A350-1000的航空公司，所引進的A350-900與現行市場上同機型相比，有較寬敞的內部空間，除可提升座椅寬度，並能裝載更多的備品。

張國煒在簽約儀式中表示，很高興星宇航空、Airbus和Rolls-Royce終於在今天簽下正式的購機合約，經過本次合作將帶給三方莫大的助益。星宇航空目標成為全球最好的航空公司，相信A350XWB的優越性能，將使星宇航空在未來長程航線上更如虎添翼，加上別具巧思的內裝及服務，更能滿足星宇航空旅客們對優質服務的期待。

▲▼星宇航空與空巴舉行「空中巴士 A350XWB購機簽約儀式」。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與空巴舉行「空中巴士 A350XWB購機簽約儀式」，下訂17架A350XWB。（圖／星宇航空提供）

星宇航空營運初期的機隊陣容正式配置完成，10架窄體客機A321neo將在今年10月開始交機。配合2022年開航北美的計畫，這次訂購的5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進。

星宇航空目標2020年正式啟航，預計2024年底前，機隊規模能達到27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美等超過20個航點。配合機隊引進時程，星宇航空首梯培訓飛航員已於本遇初前往美國鳳凰城接受為期一年的培訓。另外，首批客艙組員的面試也甫完成，大批地勤人員職缺則預計在5月後陸續釋出。

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關鍵字：星宇航空,張國煒,空中巴士,Airbus

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