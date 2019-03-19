12億海生館簽約2022年啟用　盧秀燕：打造全台最棒觀光景點

▲盧秀燕與南仁湖集團簽約，將海洋生態館委外經營。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府投入8億2000萬元打造「台中市海洋生態館」，由南仁湖育樂股份有限公司取得營運管理權，預計2022年啟用，市長盧秀燕19日與南仁湖公司旗下的海珹股份有限公司董事長李宗賢完成委外營運簽約，期盼成為全台最好的觀光、旅遊、教育景點，進一步帶動海線觀光，這也是她上任以來第一個簽約的重大促參投資案。

市府19日下午舉行台中市海洋生態館營運移轉簽約記者會，盧秀燕在副市長楊瓊瓔等人陪同出席，包括立委顏寬恒、議長張清照、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、吳敏濟、南仁湖育樂股份有限公司董事長李清波等人均到場見證。

▲盧秀燕欣賞小孩子心目中的海生館畫作。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者會上還邀請高美國小二年級學生，帶著心中想像的海洋生態館畫作來到現場，盧秀燕逐一欣賞孩子們的畫作，並與他們一同將畫作放入時空膠囊，象徵主題「擁抱海生 啟動希望」，未來海洋生態館開幕後，將再邀請這些學生來打開時空膠囊，看看自己當年想像的海洋生態館與實際的內部設計有什麼不同。

盧秀燕表示，海洋生態館歷經三任市長，本來要蓋海豚館，後來經過地方共識後變成綜合型海洋生態館，從前市長胡志強發想規劃，到前市長林佳龍建設硬體，到今天簽約委外營運，希望政府與民間攜手將台中市海洋生態館打造成海線新亮點。

▲盧秀燕與在場民代在海生館模型前合影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

她指出，海洋生態館是她上任以來第一個簽約的重大促參投資案，政府及民間投資共12億元，期待變成台中市最重要的海洋生態、教育、娛樂、休閒場所，讓民眾了解海洋生態；同時也可以拚經濟，未來結合台中港三井Outlet Park、梧棲漁港、高美濕地、大安媽祖園區等觀光景點，將可帶動更多觀光人潮。

盧秀燕也提到，台中市海洋生態館OT案曾經流標，她上任後能夠順利標出去，代表所有業者、公司行號對台中市景氣有信心，所以才願意來投資，今天聽到承包廠商訴說他們對這個館的感情及預計投入經費，相信一定可以做得很好，成為國內最棒的海洋生態館。

議長張清照表示，海洋生態館是他二哥、也是前議長張清堂任內爭取，他在擔任副議長時則爭取擴大一倍空間，未來負責營運的南仁湖集團有經驗、有實力，相信可以帶動更多觀光人潮與錢潮，也帶動地方繁榮。

立委顏寬恒也表示，期許開幕後的海洋生態館展現令人期待的成果，讓海線發展更加多元。副議長顏莉敏則希望海洋生態館可以吸引中部地區、甚至全台所有孩子來參觀，也讓大家知道台中海線「不只能吃魚仔，也能看魚仔」(台語)。