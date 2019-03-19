　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

12億海生館簽約2022年啟用　盧秀燕：打造全台最棒觀光景點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕與南仁湖集團簽約。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕與南仁湖集團簽約，將海洋生態館委外經營。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府投入8億2000萬元打造「台中市海洋生態館」，由南仁湖育樂股份有限公司取得營運管理權，預計2022年啟用，市長盧秀燕19日與南仁湖公司旗下的海珹股份有限公司董事長李宗賢完成委外營運簽約，期盼成為全台最好的觀光、旅遊、教育景點，進一步帶動海線觀光，這也是她上任以來第一個簽約的重大促參投資案。

市府19日下午舉行台中市海洋生態館營運移轉簽約記者會，盧秀燕在副市長楊瓊瓔等人陪同出席，包括立委顏寬恒、議長張清照、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、吳敏濟、南仁湖育樂股份有限公司董事長李清波等人均到場見證。

▲盧秀燕與南仁湖集團簽約。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕欣賞小孩子心目中的海生館畫作。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者會上還邀請高美國小二年級學生，帶著心中想像的海洋生態館畫作來到現場，盧秀燕逐一欣賞孩子們的畫作，並與他們一同將畫作放入時空膠囊，象徵主題「擁抱海生 啟動希望」，未來海洋生態館開幕後，將再邀請這些學生來打開時空膠囊，看看自己當年想像的海洋生態館與實際的內部設計有什麼不同。

盧秀燕表示，海洋生態館歷經三任市長，本來要蓋海豚館，後來經過地方共識後變成綜合型海洋生態館，從前市長胡志強發想規劃，到前市長林佳龍建設硬體，到今天簽約委外營運，希望政府與民間攜手將台中市海洋生態館打造成海線新亮點。

▲盧秀燕與南仁湖集團簽約。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕與在場民代在海生館模型前合影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

她指出，海洋生態館是她上任以來第一個簽約的重大促參投資案，政府及民間投資共12億元，期待變成台中市最重要的海洋生態、教育、娛樂、休閒場所，讓民眾了解海洋生態；同時也可以拚經濟，未來結合台中港三井Outlet Park、梧棲漁港、高美濕地、大安媽祖園區等觀光景點，將可帶動更多觀光人潮。

盧秀燕也提到，台中市海洋生態館OT案曾經流標，她上任後能夠順利標出去，代表所有業者、公司行號對台中市景氣有信心，所以才願意來投資，今天聽到承包廠商訴說他們對這個館的感情及預計投入經費，相信一定可以做得很好，成為國內最棒的海洋生態館。

議長張清照表示，海洋生態館是他二哥、也是前議長張清堂任內爭取，他在擔任副議長時則爭取擴大一倍空間，未來負責營運的南仁湖集團有經驗、有實力，相信可以帶動更多觀光人潮與錢潮，也帶動地方繁榮。

立委顏寬恒也表示，期許開幕後的海洋生態館展現令人期待的成果，讓海線發展更加多元。副議長顏莉敏則希望海洋生態館可以吸引中部地區、甚至全台所有孩子來參觀，也讓大家知道台中海線「不只能吃魚仔，也能看魚仔」(台語)。

ET快訊
慎入！4公尺巨鱷生吞工人　活捉剖肚驚見一堆人骨
東京節目傻問「台灣發票有神祕編號」　聽到兌獎額度日人嚇歪
中選會拍板！2020總統立委大選1月11日週六登場

關鍵字：盧秀燕,海洋生態館

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

返家驚見女友床戰舊愛　他殺死情敵前「抽菸2分鐘」多判7年徒刑

急煞逼車畫面曝！「他擋道不讓路」　運將狂追男大生1.5公里　

高雄最狂阿嬤！騎電動車載大床墊「一路磨」　警傻眼：無法可罰

女檢座命令被告張腿揉乳「下面溼溼」採證　地檢：不構成性騷

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

賴清德登門請益　李登輝：支持所有為台灣奉獻的人

黃士修「重啟核四」公投合規定！呂秀蓮和平中立公投將辦聽證

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

賴清德登門請益　李登輝：支持所有為台灣奉獻的人

黃士修「重啟核四」公投合規定！呂秀蓮和平中立公投將辦聽證

李登輝發聲明祝福賴清德：仔細告訴人民「民進黨存在的價值」

賴清德出馬　林為洲籲韓國瑜初選領表「一次到位」

江宜樺「318沒人因驅離而死」 民進黨痛斥：撞電線桿的是傾中國民黨

12億海生館簽約2022年啟用　盧秀燕：打造全台最棒觀光景點

黨公職紛表態選邊站？　賴清德：派系休兵，組織不要動員

李登輝期勉之情「溢於言表」　盼賴清德「感動所有民進黨的人」

賴清德評初選勝算：我大概有希望啦...但目的不是打敗蔡英文

特赦陳水扁？　郝龍斌呼籲蔡英文「大聲說No！」

前役迷失外媒指他沒信心　林書豪爆發終結連3場得分個位數

獸父當著其他兒女面前　性侵國中女兒

中職／桃猿20日分組對抗賽　開放球迷入場

賴清德登門請益　李登輝：支持所有為台灣奉獻的人

黃士修「重啟核四」公投合規定！呂秀蓮和平中立公投將辦聽證

痛又爽！網激推「日本液體OK繃」癒合快　他實測結果超棒：看到人生跑馬燈

前2月新承做房貸額年成長1成　央行：房市回溫、成交量穩定　

3千多萬遺產無人繼承　歸國庫了　最大筆近2千萬

南韓國產天弓導彈異常發射空中自爆　首度出事「燒掉4千萬」

0320好星運開關│獅子開好運，為天蠍打打氣

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

政治熱門新聞

2020換發新身分證　將會取消..

立法院「人全不見」剩黃國昌　網..

快訊 / 護黨！23名綠委串聯..

黃國昌獨守立院　主席台上睡著了

館長嗆統促黨：再來就打！

陳菊表態挺小英連任　籲勿忘團結

李正皓：蔡英文和柯文哲都GG了..

賴神突襲小英　當初共識都是屁？

2020清流對韓流　李佳芬：要..

澳門供應商將採買上億元高雄產品

中選會拍板！2020總統立委大..

賴清德參選2020總統「2關鍵..

媒體民調：賴清德大選不敵韓國瑜

快訊／黃國昌佔領主席台怒吼

更多熱門

相關新聞

盧秀燕與中信兄弟合作　棒球行銷台中

台中市政府為了以運動行銷城市，市長盧秀燕19日下午與中信兄弟共同召開記者會，雙方將以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」三大主軸，深化合作，盧秀燕表示，棒球是國球，市府會全力推展台中運動風氣。

盧秀燕：國民黨可晚點決定2020人選

盧秀燕抗議蔡總統沒解決空污決心

盧秀燕：3天內宣布近200億投資案

盧秀燕：國民黨總統初選機制應靈活

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

2020換發新身分證　將會取消國旗

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

「香港飛魚」練泳猝死得年26

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面