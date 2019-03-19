先讓民進黨總統人選出線　盧秀燕：國民黨可晚點決定人選

▲台中市政府市政會議移至大甲舉行，由市長盧秀燕主持。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前行政院長賴清德登記參加民進黨內總統初選，至今仍是政壇震撼彈，台中市長盧秀燕19日上午表示，民進黨目前是新潮流和反新潮流對抗，而不同對手就有不同打法，她建議國民黨可晚點決定人選，不要急著出牌。

台中市政府行動市政會議上午移至大甲區公所舉行，盧秀燕在開會前針對總統大選以及行政院不滿NCC對於假訊息放任不管，發表看法。

▲盧秀燕認為國民黨總統人選，應等民進黨人選出線再決定。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，賴清德登記之後，就是和現任總統蔡英文角逐，外界都在看民進黨內新潮流跟反新潮流兩軍對抗，至於誰會出現還很難講，民進黨內派系爭執非常嚴重，賴清德代表新潮流，蔡總統集結反新潮流，未來仍值得觀察，不過她也建議國民黨不妨晚一點再決定總統人選，不要急著出牌，先看看民進黨是誰出線，畢竟不同對手就有不同打法。

▲台中市23日起承辦全國原住民運動會，局處長都配合穿著原住民傳統服裝。（圖／記者鄧木卿攝）

針對行政院長蘇貞昌痛罵通訊傳播委員會（NCC）「誰都管他不到，但他也什麼都不管」一事，台中市長盧秀燕19日上午表示，以曾是媒體人而言，她呼籲執政黨不要藉著處理假訊息，箝制言論自由，不要將髒兮兮的手伸進NCC。

盧秀燕表示，她曾是媒體人，NCC是個獨立運作單位，執政黨不該利用處理假訊息為由，進行箝制媒體、干涉言論自由，她說，台灣最珍貴的就是言論自由，她更呼籲執政黨不要將髒兮兮的手伸進NCC。