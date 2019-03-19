盧秀燕＆中信兄弟合作　「學生免費上班族折100」棒球行銷台中

▲盧秀燕與中信兄弟球團合作，一起行銷台中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了以運動行銷城市，市長盧秀燕19日下午與中信兄弟共同召開記者會，雙方將以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」三大主軸，深化合作，盧秀燕表示，棒球是國球，市府會全力推展台中運動風氣。

▲中信兄弟啦啦隊「Ｐassion Sisters」成員。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕帶領副市長楊瓊瓔及各局處長出席，以表重視，中信兄弟方面則是董事長陳信揚、球團常務理事代表馮寄台、領隊劉志威、「恰恰」彭政閔及數十名球星等人，活動一開始則由啦啦隊「Ｐassion Sisters」跳舞熱場，場面熱烈。

▲馮寄台致贈3號球衣給盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

馮寄台表示，中信兄弟去年進駐台中洲際棒球場後，已將台中視為主場城市經營，希望未來能與台中市政府共同推動基層棒球發展，讓有「棒球之都」之稱的台中市培養更多人才。

▲中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔與盧秀燕合影。（圖／記者鄧木卿攝）

中信兄弟表示，雙方將以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」三大合作主軸，其中「台中在地經營」方面，球季期間，周三是學生制服日，高中以下在校生，穿著制服或持學生證，即可免費入場，周五上班族解放日，台中市民持身分證可折門票100元。

▲台中市各級學校小選手也到場參加。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，市府會全力推動運動風氣，發展城市行銷，培養更多優良運動人才。