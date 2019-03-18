3天內宣布近200億投資案　盧秀燕：歡迎企業界翻轉台中經濟

▲台中市長盧秀燕參加勤美集團新建酒店動土典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕18日上午參加勤美之森住宅暨洲際酒店新建工程動土典禮時表示，勤美集團這次投資高達120億，她當然要來，即使幾十億，她也會來，現在市府全力拚經濟，她說，台中這幾天喜事連連，16日宣布捷安特投資50億、車王公司投資20億，如今再加上勤美，短短三天內，她就宣布了有190億投資台中，令人開心，她也歡迎企業界踴躍投資台中，市府會做堅強後盾。

▲台中市長盧秀燕祈求工程順利。（圖／記者鄧木卿攝）

勤美集團繼2006年陸續收購全國大飯店、台中金典酒店之後，經10年努力，上午選擇在草悟道旁一塊四千坪基地，興建一棟五星級酒店、藝術館、教堂及兩棟住宅，總經費120億，預計2022年完工，包括台中市長盧秀燕、勤美集團創辦人何明憲、勤美集團董事長林廷芳、立委黃國書及前內政部長廖了以等人出席動土典禮。

盧秀燕首先對於何明憲針對草悟道商圈的興起歷史如數家珍表達欽佩之意，她也非常感謝勤美這次能投資120億，其實不用120億，幾十億她就會參加了，市府目前全力拚經濟，也歡迎企業界能投資台中，市府絕對會全力以赴，做企業界堅強後盾。

▲台中市長盧秀燕和勤美集團創辦人何明憲（右3）等人合影。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕接著開心的說，台中這幾天可說是喜事連連，上周六，她先是宣布捷安特投資50億、車王公司投資20億，如今再加上勤美120億，短短三天內，她就宣布了有190億投資台中。

她說，台中市具有得天獨厚的條件，非常適合投資，她歡迎企業界一起來翻轉台中經濟，建構屬於台中特有的城市美學。