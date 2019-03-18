「數位身分證」2020年換發！擬取消性別、國旗　未來剩5數字開頭

▲國發會主委陳美伶。（圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

政府規劃2020年下半年將全面換發「數位身分識別證（New eID）」，國發會主委陳美伶表示，屆時身分證上僅會顯示姓名數字、身分證字號、相片，並且不會出現國旗，同時也會朝納入跨性別者的方向規劃。她也指出「識別證只有辨識功能，不會有侵害資料隱私的部分」。

陳美伶18日赴立法院經濟委員會備詢時表示，數位身分識別證未來正式上路後，僅會顯示姓名數字、身分證字號、相片；配偶、父母及出生地等資料改為隱藏式，國旗也不會出現。此外，關於性別部分則是會朝「隱去性別、納入跨性別者」的方向規劃。

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國發會曾經表示，過去困擾「跨性別族群」的性別欄位也將消失，只會在編號上獨立7開頭單獨使用，另外外國人在台居留證也會整合成符合相同編碼原則，將以8及9作為開頭，解決外籍人士在台居留證跟國人不同的問題，因此未來身分證會有「1」「2」「7」「8」「9」等五種開頭。

▲未來的新式數位身分識別證，配偶、父母及出生地等資料改為隱藏式，國旗也不會出現。（圖／資料照片）

陳美伶透露，數位身分識別證只是一把「鑰匙」，不是儲存資料的晶片身分證，而是會與自然人憑證結合，透過政府骨幹網路，利用區塊鍊或是代碼技術，使得各個部會只有在需要時取用，「識別證只有辨識功能，不會有侵害資料隱私的部分」。

而且這次的數位身分識別證還會把健保卡、駕照都算進去，不過整體的規劃不會一次到位，後續會持續漸進、整合相關政府的證件。至於何時才會開始正式發放？她表示，目前規劃案已經在投標中，預計明年10月就會開始發放。

此外，內政部長徐國勇表示，目前都還在研議討論，定案還沒有確定，距換發還有一段時間，會多收集民眾意見；至於取消國旗部分，以前也有一些版本的身分證沒有國旗，沒有國旗的身分證是出現在兩蔣時代，而有國旗的身分證，也有在兩蔣時代出現過。其實這個東西見仁見智，還沒有完全確定，會再徵求大家意見。