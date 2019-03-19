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加油送贈品！宜蘭加油站滿700送寫真雜誌　眼尖網抓亮點：會想加到1000

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▲▼加油,加油站。（圖／ETtoday資料照）

▲加油站。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

許多加油站為了吸引顧客，滿額會送些簡單的小贈品，一般來說以衛生紙和瓶裝水最常見。一位網友在臉書po出宜蘭一家加油站的贈品表，他們除了有送洗衣精、芳香劑等，加滿700塊竟然還送「寫真雜誌」；不少網友更是發現亮點，直言要加到1000元「比較方便」。

一位網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張「加油贈品」的照片，其中包含了常見的礦泉水、衛生紙等，特別的是，只要加滿700元，就可以免費兌換「寫真雜誌一本」，原po也因此表示「是男人就給我老實說會不會剛好加到700塊！」

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▲▼ 加油站贈品也太酷炫 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲加油站贈品表，網友表示會想加到1000塊。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，不少網友反而都說「會想加到1000」，原因是可以一次帶走「寫真雜誌跟衛生紙」，比較方便，「我會加1000，換什麼你懂的」、「我會分兩次加到1000」。另外還有網友推出其他組合，「當然加1400換兩本啊，一本放車上，一本放家裡」、「該開台砂石車來了」、「弄完還要喝水阿，所以是1200」、「寫真+衛生紙+芳香劑+水」。

有部分鄉民則是吐槽表示，「可能是男性寫真啊」、「為什麼寫真雜誌會比洗衣精補充包便宜的感覺」、「結果是風景或寵物寫真...殘念」、「什麼年代了還在看雜誌，都直接上網看照片了」、「現在網路上都高清無碼了，幹嘛看紙本」。

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關鍵字：加油站,加油,贈品,寫真集,寫真雜誌,爆廢公社

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