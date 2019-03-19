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板橋騎士：停個紅綠燈以為到日本了！　307公車「神秘手勢過彎」獲推爆

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板橋騎士：停紅綠燈以為我到日本了！　307公車「神秘手勢過彎」獲推爆。（圖／翻攝爆廢公社）

▲首都客運307公車駕駛轉彎時先在斑馬線前停下，進行「指差確認」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名騎士發文直呼，「停個紅綠燈，我以為我到日本了！」原來首都客運和台北客運的公車駕駛轉彎時，都得先停下進行「指差確認」，確認無行人後再轉彎，至今已實施5年的時間。

騎士18日在「爆廢公社」臉書社團貼出一段行車紀錄器，只見一輛首都客運307路線公車，從板橋民族路右轉區運路時，在斑馬線前先停下來，可見駕駛的右手先比左邊再比右邊，接著再往前開，後方一輛台北客運307路線公車也按照一樣的SOP。

請繼續往下閱讀...

▼駕駛按照SOP後才繼續往前開。（圖／翻攝爆廢公社）

板橋騎士：停紅綠燈以為我到日本了！　307公車「神秘手勢過彎」獲推爆。（圖／翻攝爆廢公社）

板橋騎士：停紅綠燈以為我到日本了！　307公車「神秘手勢過彎」獲推爆。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼台北客運駕駛轉彎時也按照一樣的SOP，先比左邊再比右邊。（圖／翻攝爆廢公社）

板橋騎士：停紅綠燈以為我到日本了！　307公車「神秘手勢過彎」獲推爆。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO直呼「停個紅綠燈，我以為我到日本了！」其他網友留言，「好棒！307就是狂」、「司機好像有比什麼神秘手勢」、「首都客運現在轉彎都會先停停看看，喊完『左邊沒人右邊沒人』才前進，公司SOP教得好」。

其實首都客運是全台灣第一間實施「指差確認」的客運公司，為避免公車轉彎有死角，要求駕駛得舉起手先比左邊再比右邊，喊口號「左邊沒人，右邊沒人」，確認無行人後再轉彎。

這是所謂的「指差確認」，在日本早已流行許久。據了解，指差確認是一種透過身體各種感官（包括視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺）並用協調，以增加操控器械注意力的職業安全動作方法，一開始流行於日本鐵路業，後來擴大到建造業和製造業等。台灣台鐵和捷運也可看見。

▼日本鐵路的指差確認。（影／取自YouTube，若遭移除請見諒）

▼台灣高鐵的指差確認。（影／取自YouTube，若遭移除請見諒）

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關鍵字：指差確認,307公車,爆廢公社,首都客運

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