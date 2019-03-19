寧願排隊結帳！小7「無人超商」喊卡　總經理：改推智販機

▲小7開出無人店X-STORE後，發現消費者仍是喜歡人跟人互動。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／台北報導

去年是創新店型大爆發的一年，其中超商龍頭小7更發表首間未來無人商店「X-Store」科技概念店，雖然剛開幕時吸引許多嘗鮮人潮，但熱潮過後發現消費者仍比較喜歡去有店員服務的門市，甚至寧願排隊等結帳。小7總經理黃瑞典指出，無人超商發展目前暫時擱置，並會全力發展智販機。

小7去年推出不同類型複合店，目前已有超過9種的業態組合，包含無人店X-STORE、K·Seren、BEINGfit、21TOGO、博客來、烘焙坊、糖果屋、生啤酒、精品咖啡等。而未來也將視商圈需求，持續拓展不同的複合店型。

然而，首間未來無人商店「X-Store」發展卻不如預期。黃瑞典表示，無人超商投入的成本遠超過收益，所以要持續展店有困難，因此目前暫時擱置，雖然無人店在大夜時段仍有助益，但會改主推智販機，可節省人力。

目前小7已有設置30台智販機，並導入從無人店測試的技術，像是系統與臨近門市串聯，若商品缺貨或是過期都可以即時掌握，預計今年將有500台亮相。而未來也將視商圈需求，持續拓展不同的複合店型。

黃瑞典指出，要開出複合店標準店需要36坪，若是符合商圈需求對了就可快速複製，除了能吸引更多不來超商的消費者，還能帶動門市業績成長，目前的複合店業績都可較一般門市成長1～2成。其中，今年還會擴大發展啤酒複合店，不僅導入生啤機，還會打造門市氛圍。

統一超商2018年整體合併營收為2,448.8億元，較前一年同期成長10.7%。若扣除前年出售上海星巴克一次性利得，稅前淨利持續成長，再創歷史新高。黃瑞典說，今年很樂觀看待業績，預計仍會持續成長，並會加速展店。

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