超商史上最賣座「國民飲品」！小7年銷破千萬杯再推新寵兒

▲小7去年推出黑糖珍珠撞奶，至今一年熱銷超過千萬杯。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

近年來國內興起珍珠熱潮，其中小7於去年也推出「國民飲料」黑糖珍珠撞奶，並創造出亮眼佳績，一年熱銷超過千萬杯，創下超商史上風味飲品最高銷售紀錄。對此，看好消費者喜愛珍珠飲品，小7將再推出咖啡珍珠歐蕾，預計又將引發嘗鮮風潮。

看好風味飲品熱潮，小7旗下的CITY CAFE去年推出新結構「黑糖珍珠撞奶」，一年熱銷超過1,100萬杯，並為強化珍珠結構，於3月27日起再推出咖啡珍珠歐蕾，大杯售價75元，以黑糖珍珠撞奶加入2份Espresso，搶攻愛喝咖啡的族群。

小7指出，除了「黑糖珍珠撞奶」受到消費者喜愛，其他話題飲品也很熱銷，像是GODIVA醇黑熱巧克力、西西里風檸檬咖啡、森永牛奶糖奶茶、藝伎咖啡等。同時，因應國人飲用習慣改變，2018年正式推出特大杯（22oz）選項，進一步帶動大杯占比超過6成，較前年成長2%。

小7去年CITY CAFE熱銷超過3.2億杯，營業額達130億。展望2019年，除了將咖啡豆升級，還要擴大經營精品咖啡市場，目前只有導入21家，預計三月底再導入一百家、年底將達1000店；而現萃茶也將大舉展店，預計6月前將達1500店。

另外，小7亦將全面更新咖啡機設備，不僅大幅提升奶泡綿密度、出杯速度，讓整體咖啡風味更佳。其中，自去年6月起已針對咖啡高銷售門市導入「尖峰叫號取餐系統」，目前約有500家。店員只要依循標籤貼紙的品名製作咖啡，大幅降低尖峰時段的製作壓力，消費者也可憑取餐單領取咖啡。

至於全家Let’s Café去年則創下1.1億杯銷售佳績，其中全新改革的「專利級」拿鐵，更是被不少消費者稱讚，進而帶動銷售成長。而單品咖啡部分，目前已創造兩百萬杯、一億五千萬元的佳績。另外，話題商品同樣吸引不少矚目，像是與唐寧茶聯名的現調奶茶，7個月期間即熱銷200萬杯。