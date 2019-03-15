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「現代版柑仔店」超進化！美廉社靠差異化商品讓你默默愛上它

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▲▼美廉社 。（圖／業者提供）

▲美廉社靠差異化策略默默攻城掠地。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／台北報導

台灣零售通路競爭激烈，如何從中找出差異化，才能吸引更多消費者上門消費，進而帶動業績往上成長。其中，被網友封為「現代版柑仔店」的美廉社，除了選在巷弄、社區、鄰里間開店，與超市、超商作出定位區隔外，也將販售更多差異化商品，滿足更多消費需求。

不同於一般零售通路，被網友封為「現代版柑仔店」的美廉社，以顧客的補給倉庫自居，不僅提供散米、散蛋，還販售比四大超商便宜的茶葉蛋，甚至連瓶裝水都只要6元就能買到。然而，隨著零售競爭市場越來越激烈，美廉社除了販售乾貨五寳，還要主推現烤麵包、烤地瓜、熟食，以及更多自有加進口商品等。

美廉社指出，目前約有680家門市，其中有300家門市販售現烤地瓜，預計今年底前於全部門市都要導入；而現烤麵包目前有20家門市供應，主要提供8種「日日胖」麵包，售價介於30～40元，預計5月會找出配送解決方案，再增加販售店數，未來目標全部店都要導入。至於自有加進口的商品占比約10%，今年將持續擴增占比到14%，目標2021年占比達20%。

▲▼美廉社麵包 。（圖／業者提供）

美廉社說，門市販售商品約有3500～7000種，並依據不同商圈有不同模組，坪數最大可到70坪，最小只有23坪，麻雀雖小五臟俱全，接下來也可能導入更多熟食，像是炸雞、烤雞、現做便當、披薩等。而乾貨五寳分別為洋蔥、蒜頭、薑，現在更增加生地瓜、蒜瓣，提供婆婆媽媽即時購買需求。未來也會依據商圈需求導入不同商品販售，以差異化滿足更多消費缺口。

以美廉社為核心主體的三商家購，旗下還擁有其他子品牌，包含大美折扣超市、心樸市集、美廉城超、Go美廉，以及還在測試中的便利貨架「OFFICE Mart」等，目前北部地區已有9個點正在測試，都是開在辦公大樓內，以每50人需求提供一個貨架，販售約30～50種商品，便利於上班族購買，預計測試完成後將在年中對外正式亮相。

美廉社表示，今年預計美廉社加上美廉城超將展店百家，其中結合零售和餐飲的美廉城超，預計第2季要開30多坪的標準店。另外，目前只有一家店的心樸市集，則預計今年下半年要新開兩家店。

▲▼美廉社 。（圖／業者提供）

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關鍵字：美廉社,現代柑仔店,超市,賣場

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