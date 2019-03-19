全台70間超商全淪陷　他靠網路電話不到1年爽賺700萬

記者柳名耕／台北報導

刑事局偵九大隊日前獲報，有嫌犯專門假扮超商總公司高層、設備工程師，鎖定四大超商的店員進行詐騙，在短短不到1年的時間就得手700多萬，全台共有70間超商受害，警方12日前往桃園逮補嫌犯，訊後依詐欺、毒品罪嫌送辦。

▼警方12日前往桃園逮補簡嫌，並起獲13萬贓款以及多本存摺、身分證等贓證物。（圖／記者柳名耕攝）



刑事局偵九大隊第三隊在2018年中旬獲報，有嫌犯假扮四大超商總公司的督導或者設備工程師，鎖定剛請到員工的超商進行詐騙，歷經9個月的偵辦，12日前往桃園逮捕簡姓嫌犯（26歲，毒品、強盜、詐欺前科），起獲犯案電腦、手機以及贓款13餘萬、安非他命、吸食器等贓證物。

警方調查，簡嫌2018年才因詐騙案交保，交保後缺錢花用，就在網路上找尋才剛徵到店員的超商，先以網路電話打到門市詢問店長的手機，並以電話號碼找尋店長的LINE帳號，接著以其他手機創立暱稱、頭貼、背景都相同的帳號，隨後再將店員的LINE拉進假店長、假設備工程師的LINE群組，1人分飾多角。

▼嫌犯一人分飾兩角，假扮設備工程師以及店長，全台共有70間超商受害。（圖／記者柳名耕翻攝）



在群組中蔡嫌會指使店員去清點超商貨物、款項以及修繕機台等話術，並指示店員以代碼繳費或者電匯的方式，把收銀機裡的款項匯出到賭博網站的帳戶，再透過賭博網站將贓款變換成現金。

警方自2018年6月就開始調查，發現蔡嫌的目標並沒有區域性，而是以隨機挑選的方式，經過濾金流後，鎖定在桃園一帶活動的簡姓嫌犯，初步清查全台至少有70名店員受害，而簡嫌也得手約700餘萬。

簡嫌落網後供稱，是因前案被逮後缺錢繳交罰金才會再次犯案，訊後被警方依詐欺、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▼簡嫌將贓款轉進賭博網站後，再以現金的方式提領出來。（圖／記者柳名耕翻攝）



