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聞香而來！「現代版柑仔店」秘密武器熱銷　月銷量達18萬條

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▲▼美廉社現烤地瓜 。（圖／業者提供）

▲美廉社賣起現烤地瓜。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

除了茶葉蛋擁有「帶路貨」功能，讓消費者聞香而來，順便購買其他商品外，烤地瓜也同樣能吸引不少消費者聞香購買。因此，看好其魅力，除了超商都搶著賣外，超市業者也紛紛加入這項秘密武器，像是被網友封為「現代版柑仔店」美廉社，更預計今年底前要全面導入。

烤地瓜的魅力有多驚人？根據全台最大的連鎖烤地瓜專賣店全家便利商店資料顯示，自2007年開始導入的夯番薯，可創下年銷2000萬條、5億元的業績，甚至還曾扳倒長年熱銷冠軍茶葉蛋，成為2017年最夯、含金量最高的食品。

因此，看好烤地瓜擁有「帶路貨」功能，美廉社更把該產品當作今年重要發展商品之一。業者指出，目前已經有300家門市販售現烤地瓜，主打使用台農57號，每個月可熱賣出18萬條，售價依重量不同計算，介於15元～75元間，預計今年底前於全部門市都要導入。

▲▼美廉社烤地瓜 。（圖／業者提供）

除了現烤地瓜，美廉社也看好白金商機開始於20家門市販售現烤麵包。目前主要提供8種「日日胖」麵包，售價介於30～40元，由旗下另個子品牌大美折扣超市現烤直送，並預計5月會找出配送解決方案，再增加販售店數，未來目標全部店都要導入。

以美廉社為核心主體的三商家購，旗下還擁有其他子品牌，包含大美折扣超市、心樸市集、美廉城超、Go美廉，以及還在測試中的便利貨架「OFFICE Mart」等，目前北部地區已有9個點正在測試，都是開在辦公大樓內，以每50人需求提供一個貨架，販售約30～50種商品，便利於上班族購買，預計測試完成後將在年中對外正式亮相。

美廉社表示，目前約有680家門市，今年預計美廉社加上美廉城超將展店百家，其中結合零售和餐飲的美廉城超，預計第2季要開30多坪的標準店。另外，目前只有一家店的心樸市集，則預計今年下半年要新開兩家店。

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關鍵字：美廉社,現代柑仔店,超市,賣場,地瓜

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