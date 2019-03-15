網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了

▲走過百年風華的明星花露水驚傳停產！（圖／網路翻拍）

消費中心／綜合報導

從清光緒33年就已推出，至今有逾百年歷史的「明星花露水」驚傳停產了！有網友發現跑了好多賣場都買不到明星花露水，引發許多網友熱議。其中，還有網友打電話給廠商，竟得到已經停產的震驚消息。對此，生產該產品的明星化工股份有限公司則證實消息。

有一位網友在臉書社團「爆怨公社」表示，阿嬤交代他買瓶明星花露水回家，但沒想到卻跑了好多個地方都買不到，導致讓他的阿嬤很生氣，甚至覺得是孫子不想幫她買。而此PO文也引發熱議，很多網友也都回應指出，最近都買不到明星花露水。

網友表示，「現在這個不知道在夯什麼，以前超好買的，現在很難買到，我已經找兩三家都沒有，我很困擾」、「昨天去買，架上還有10瓶吧，老闆說這是最後一批了」、「我奶奶也很愛用這個花露水！」、「不要停產呀！一輩子的回憶」、「可惡～我明天要來去買買買」。

其中，有網友指出有些地方還有再賣，「小北有在賣，大大小小的」、「五金大賣場有賣」、「停產了！明天來去10元商店掃！」、「我記得全聯有賣喔！」、「小北百貨有很多啊！」另有網友指出停產原因是因為老闆年事已高，但沒有接班人，所以才停產。

對此，生產該產品的明星化工股份有限公司則證實停產消息，停賣至今已有半年，所以目前市面上很少地方可以買到，而停產原因是由於生產機器老舊。不過，之後是否會再繼續生產，生產廠員工則表示還在評估中。據了解，該產品並非會永久停產，目前則是在進行工廠跟人員改革。

明星花露水的誕生，是1907年從上海「中西大藥房」董事長周邦俊，參考《中華藥典》一書調出的配方，據說是以玫瑰、茉莉等香精再加上酒精調配而成，之後周邦俊長女周文璣接手製作，並開設「明星香水肥皂廠」獨立公司，大量製造跟銷售。

由於有強烈的香氛加上酒精揮發的清爽涼感，推出時就受到歡迎，對日抗戰勝利後，員工一度達到數千人，年銷量也突破1,000萬瓶，還在證券交易市場掛牌上市，是民國早期高知名度的大公司。而後周邦俊與女兒周文璣遷至台灣，成立「明星化工股份有限公司」，再度生產花露水與爽身粉。

明星花露水除了消毒與香氛功能外，還有其他妙用在網路上流傳，包括擦在人中部位可醒腦、使用在浴室能除臭，若被蚊蟲叮咬，擦在患處還能止癢。經過百年流傳，雖以不同以前的芳華正茂，但熟悉的芭蕾公主，仍在每個台灣人心中代表某個記憶時代。