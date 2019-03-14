超欠買！「黃阿瑪」衛生紙爆可愛　全聯獨家販售買一送一

▲全聯「衛生紙小學堂」開跑，83項商品買一送一起。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

準備好採購衛生紙了！擁有130萬粉絲的明星貓咪-黃阿瑪，日前幫衛生紙品牌大廠春風代言，還推出抽取式衛生紙，包裝上印有黃阿瑪圖像，超級療癒。而該產品目前僅在全聯獨家販售，業者還限時推出買一送一優惠活動。

全聯「衛生紙小學堂」促銷活動自3/15至3/28開跑，期間推出83項各類家用紙品買一送一起優惠，包括捲筒衛生紙、抽取式衛生紙、濕式衛生紙、面紙、廚房紙巾等。其中，還獨家販售「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」。每串售價189元。

除了獨家販售「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」，柔情也推出福利熊包裝的抽取式衛生紙，每串售價149元，並祭出買一送一優惠。另外，全店衛生紙單筆任買4串再折50元或6串折100元，同時也推出合購專區，只要購買全店任一衛生紙/廚紙，加購DM合購專區商品即可現折10元。

全聯指出，衛生紙一般被認為是對價格波動敏感的商品，加上又是每個家庭每天必備的家用紙品，因此促銷時通常都會帶動不少搶購業績，近兩年單檔促銷皆有2位數以上的成長，預計這次活動將再帶動整體衛生紙業績成長。

另外，家樂福自即日起至3/26也推出衛生紙限時特惠，品項包含倍潔雅超柔韌抽取式衛生紙買一送一、唯潔雅優質抽取式衛生紙下殺65折；以及獨家販售的舒潔海洋膠原蛋白抽取衛生紙下殺75折，和家樂福超值連續抽取式花紋衛生紙特價215元等。