「24小時全年無休」掰掰了！全台逾600家超商夜間關門打烊

▲目前小7有400家門市沒有大夜班經營。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

僅次於韓國，台灣超商全球密度第2，其中以最密集的台北市來看，每平方公里就有約6家超商，市場飽和壓力加上人力短缺問題下，使得越來越多超商不再24小時營業，像是台灣超商龍頭小7目前就有400家門市夜間關門打烊；而萊爾富目前也有200家門市亦不再整天營業。

2019年政府調漲最低工資5～7%，使超商加盟主人力成本越來越高，加上人力短缺問題使大夜班請不到員工。其中，全台有5千多家門市的小7，目前就有400家門市沒有大夜班經營，而未來若夜間不賺錢的門市，加盟主也可提出申請取消大夜，門市不用24小時營業。

小7總經理黃瑞典指出，雖然有跟美國7-11簽訂合約，但若有講好理由可以體諒並允許加盟主不用開24小時，能有更多不同彈性做法，例如加盟主觀察夜間時段人潮和營收不如預期的話，可以提出提早打烊的申請；或是兩家門市開太近，也可以讓一家不用晚上營運，不僅節省人力還能省錢。

其中，像是高雄前鎮區附近就有五家門市沒有24小時營業，大多在封閉型特殊商圈，像是百貨公司、廠辦、捷運站裡等。另外，小7為了讓加盟主安心經營且穩定加盟秩序，今年1月起調整加盟主的經營補助金額，由每店每月14,000元調整為20,000元。目前小7加盟占比達89%。

▼小7今年將全力拓展智販機佈局，預計今年要推出500台。

除了小7目前有400家門市沒有24小時營業外，全台擁有1339家門市的萊爾富，現在也有約200家門市晚上會關門打烊，平均關門時間為23點到隔天7點，大部分都在特殊商圈，包含學校、營區、廠房、特殊門市，例如Cstore等。

至於全家目前也有部分門市沒有維持24小時營業，不過沒有精確統計過數字，但大部分晚間打烊的門市都位於封閉型商圈、廠區大樓內的店鋪，依狀況會適度彈性調整營業時間。若其他加盟主有夜間營業的特殊困難，總部則會協助排解。

全家指出，目前加盟店最大挑戰是缺人，因此自去年起總部即成立專屬「人力招募中心」，為加盟店媒合合適人力；目前也正在測試「緊急人力派遣系統」，當加盟店因意外而緊急出現人力缺口時，有2000個備援人力可調度支援；另有「兼職人員代訓」服務，由總部代為訓練新進PT人員，協助加盟店長育才留才。

另外，OK超商則表示，目前有40家門市夜間沒有大夜班，但都會改成設置OK mini自動販賣機，仍是持續提供消費者24小時不打烊服務。