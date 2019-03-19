台灣超商不再24小時營業？小7總經理說話了：加盟主可申請

▲越來越多超商不再24小時營業。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

僅次於韓國，台灣超商全球密度第2，其中以最密集的台北市來看，每平方公里就有約6家超商，市場飽和壓力加上人力短缺問題下，使得越來越多超商不再24小時營業，像是台灣超商龍頭小7目前就有部分門市不再開整天。對此，小7總經理黃瑞典也指出，加盟主可提出申請不用24小時營業。

2019年政府調漲最低工資5～7%，小7為了讓加盟主安心經營且穩定加盟秩序，今年1月起調整加盟主的經營補助金額，由每店每月14,000元調整為20,000元。目前小7加盟占比達89%，加盟續約率超過9成更是創11年來新高。

不過，由於台灣超商密度高，加上人力成本越來越高，甚至大夜班還請不到員工，有不少超商開始不再維持24小時營業，像是小7目前就有400家門市沒有大夜班經營，而未來若夜間不賺錢的門市，加盟主也可提出申請取消大夜，門市不用24小時營業。

黃瑞典表示，雖然有跟美國7-11簽訂合約，但若有講好理由可以體諒並允許不用開24小時，有更多不同彈性做法，例如加盟主觀察夜間時段人潮和營收不如預期的話，可以提出提早打烊的申請；或是兩家門市開太近，也可以讓一家不用晚上營運，不僅節省人力還能省錢。

另外，小7去年也推出不同類型的複合店，目前已有超過9種的業態組合，包含無人店X-STORE、K·Seren、BEINGfit、21TOGO、博客來、烘焙坊、糖果屋、生啤酒、精品咖啡等。而未來也將視商圈需求，持續拓展不同的複合店型。

不過，首間未來無人商店「X-Store」雖然剛開幕時吸引許多嘗鮮人潮，但熱潮過後發現消費者仍會去有店員服務的門市。黃瑞典指出，無人超商投入的成本遠超過收益，所以要持續展店有困難，因此目前暫時擱置，並會全力發展智販機。

黃瑞典說，無人店在大夜時段還是有助益，或是可改用智販機模式，可節省人力。目前小7已有30台智販機，並導入從無人店測試的技術，像是系統與臨近門市串聯，若商品缺貨或是過期都可以即時掌握，預計今年將有500台亮相。