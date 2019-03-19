天菜特戰兵「堅毅凝望」帥翻！大夜班妹秒被電暈　女網友推爆：想簽了

▲這位小哥哥的側顏超man。（圖／取自「中華民國陸軍司令部」粉專）

網搜小組／綜合報導

「狗狗帥，人更帥！」一名女網友昨凌晨看到陸軍司令部粉專發的文，在介紹特戰忠犬HOLA，沒想到目光全被一旁的帥氣小哥哥給奪去，看著他堅毅的神情，不禁少女心大噴發。而大票妹子看完眼睛都亮了，紛紛嬌喊「根本偶像級」、「真的很帥，我也想當小黑」。

女網友日前深夜看到「中華民國陸軍司令部粉專」po出文章，介紹特戰指揮部特4營中，一位外貌黝黑、目光炯炯有神，特別顯眼的夥伴，那就是特戰犬HOLA，牠跟隨部隊在濱海要地行軍訓練，不論上山下海都如影隨形。

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在欣賞HOLA英姿的同時，一旁帥氣焦點更讓人移不開目光，女網友不禁直呼，「天啊！怎麼那麼帥，這位小哥哥到底是誰啊？怎麼滑內文都苦尋不到資料，想當小黑讓他摸頭。」

▲HOLA也是非常帥氣的。（圖／取自「中華民國陸軍司令部」粉專）

只見這位特戰弟兄鼻樑高挺、雙眸深邃，剛毅的五官輪廓讓不少女生怦然心動，連男生們也讚嘆。許多網友看完紛紛笑回，「真的很帥耶」、「你是不是想騙男生尿尿的地方」、「這個很可以」、「我以為我看到劇照」、「想知道正面」。

另外，有幾位熱心網友立刻神出本尊，不過除了大頭貼外，其他資訊全都鎖好鎖滿，而妹子們則笑說，「臉書也鎖的太乾淨了吧，我們看起來很餓是嗎XD」、「也許他真的想低調，放過他吧 」、「是不是關版？我搜尋找不到」。

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▼放大版...再靠近一點XDD。（圖／取自「中華民國陸軍司令部」粉專）