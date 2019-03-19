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社會 社會焦點 保障人權

桃機恐怖夫「公主抱」扔妻丟4樓！岳父震怒心痛　爭吵引爆點曝光

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社會中心／綜合報導

桃園機場第二航廈18日凌晨發生一起墜落事件，當時32歲萬姓男子（華裔美籍）與妻子發生爭吵，一氣之下竟將對方「公主抱」從4樓扔下，再跳樓輕生。33歲張妻墜樓後重度昏迷，萬男則肋骨骨折，但生命狀況穩定，下午遭移送時還高呼要美國總統川普救他。桃園地檢署複訊後，認定萬男涉及家暴之殺人未遂等罪嫌，有逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。

根據警方調查，萬男原本在美國從事會計相關工作，但後來失業，跟著妻子回台灣娘家借宿。由於無業壓力大，加上雙方曾因孩子就學問題多次爭吵，萬男17日獨自到機場買票欲離開台灣。

▲▼快訊／桃機女大叫2聲「4F→2F」摔巨響！30秒後一男撞上堆疊…目擊者說法曝光。（圖／記者趙永博攝）

▲夫妻倆起初在4樓美食街還有說有笑，不料最後竟釀成墜樓事故。（圖／記者趙永博攝，下同）

張女（台籍）得知後，當晚8點多就到機場等候，起初2人在4樓美食街相遇時還有說有笑，甚至相互擁抱，不料後來又因萬男想獨自返美一事爆發口角。

雙方爭吵後，張女氣得轉身想搭電梯走人，但被萬男阻擋，便不耐煩地改走樓梯，不料萬男緊跟在後，最後2人又在樓梯平台吵了起來。

▲▼快訊／桃機女大叫2聲「4F→2F」摔巨響！30秒後一男撞上堆疊…目擊者說法曝光。（圖／記者趙永博攝）

▲雙方凌晨在樓梯平台間發生爭吵，萬男一氣之下將妻子扔下。

凌晨0點38分前後，萬男一言不合竟突然絆倒張妻，數次試圖將人抱起丟下樓。期間張妻雖奮力掙扎，幾度死抓扶手不放，但仍被從4樓丟下。

張女墜落後，先是撞到2樓柱子，再重摔至1樓，而萬男隨後也一躍而下，雙雙墜落至1樓防墜網上，現場血跡斑斑，嚇壞現場旅客，立刻打電話報案。

▲▼桃機「公主抱」從4樓扔到1樓，夫妻都有美國綠卡，圖為萬姓丈夫。（圖／記者陳以昇攝）

▲萬姓男子肋骨骨折，送醫後意識清楚。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，張女墜落時撞擊到下顎，導致傷勢嚴重，昏迷指數一度只剩3，但經治療後已恢復至6，並轉院至林口長庚醫院。至於萬男傷勢，除了肋骨骨折、氣胸及脊椎受傷外，生命狀況穩定，經急救後順利出院。

萬男出院後，一看到航警要將他帶回警局，是千百個不願意，頻頻奮力掙扎，費了警方好大力氣才將他拖進警局。萬男偵訊時坦承，是一時氣憤才將妻子丟下樓，但丟完馬上後悔了，所以跟著跳下去；訊後被依殺人未遂罪將人移送。

▲警方強制帶涉嫌將妻子丟下樓的萬男上警車，準備帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

▲萬男不願配合警方，出言強調他是美國公民。

不過，萬男被移送時，仍以英文嗆聲「I am an American citizen, Trump please save me」（我是美國公民，川普救救我），甚至頻頻強調他腦子很正常，態度相當囂張。

萬男岳父聽聞後相當氣憤，也無法諒解，堅持對女婿提告。他告訴警方，2人在國外結婚後定居美國，但女婿前陣子失業，農曆年前才飛來台灣娘家暫住2個多月，期間夫妻倆相處正常，直到案發前一天也沒有異狀，怎料凌晨竟接到女兒被從高處拋落的消息，讓他氣憤難耐，也絕不會原諒女婿。

▲警方強制帶涉嫌將妻子丟下樓的萬男上警車，準備帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

桃園地檢署表示，萬男涉及家庭暴力之殺人未遂罪嫌，最輕本刑5年以上，又有逃亡之虞，因此訊後當庭逮捕，向法院聲請羈押。

桃園地院19日凌晨裁准收押禁見。

▲▼丟妻萬男被移送畫面曝光。（圖／記者王亞志攝）

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關鍵字：桃園機場,公主抱,人夫,扔妻,家暴,川普

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