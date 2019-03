桃機恐怖夫「公主抱」扔妻丟4樓！岳父震怒心痛　爭吵引爆點曝光

社會中心/綜合報導

桃園機場第二航廈18日凌晨發生一起墜落事件,當時32歲萬姓男子(華裔美籍)與妻子發生爭吵,一氣之下竟將對方「公主抱」從4樓扔下,再跳樓輕生。33歲張妻墜樓後重度昏迷,萬男則肋骨骨折,但生命狀況穩定,下午遭移送時還高呼要美國總統川普救他。桃園地檢署複訊後,認定萬男涉及家暴之殺人未遂等罪嫌,有逃亡之虞,聲請羈押禁見獲准。

根據警方調查,萬男原本在美國從事會計相關工作,但後來失業,跟著妻子回台灣娘家借宿。由於無業壓力大,加上雙方曾因孩子就學問題多次爭吵,萬男17日獨自到機場買票欲離開台灣。

▲夫妻倆起初在4樓美食街還有說有笑,不料最後竟釀成墜樓事故。(圖/記者趙永博攝,下同)

張女(台籍)得知後,當晚8點多就到機場等候,起初2人在4樓美食街相遇時還有說有笑,甚至相互擁抱,不料後來又因萬男想獨自返美一事爆發口角。

雙方爭吵後,張女氣得轉身想搭電梯走人,但被萬男阻擋,便不耐煩地改走樓梯,不料萬男緊跟在後,最後2人又在樓梯平台吵了起來。

▲雙方凌晨在樓梯平台間發生爭吵,萬男一氣之下將妻子扔下。

凌晨0點38分前後,萬男一言不合竟突然絆倒張妻,數次試圖將人抱起丟下樓。期間張妻雖奮力掙扎,幾度死抓扶手不放,但仍被從4樓丟下。

張女墜落後,先是撞到2樓柱子,再重摔至1樓,而萬男隨後也一躍而下,雙雙墜落至1樓防墜網上,現場血跡斑斑,嚇壞現場旅客,立刻打電話報案。

▲萬姓男子肋骨骨折,送醫後意識清楚。(圖/記者陳以昇攝,下同)

據了解,張女墜落時撞擊到下顎,導致傷勢嚴重,昏迷指數一度只剩3,但經治療後已恢復至6,並轉院至林口長庚醫院。至於萬男傷勢,除了肋骨骨折、氣胸及脊椎受傷外,生命狀況穩定,經急救後順利出院。

萬男出院後,一看到航警要將他帶回警局,是千百個不願意,頻頻奮力掙扎,費了警方好大力氣才將他拖進警局。萬男偵訊時坦承,是一時氣憤才將妻子丟下樓,但丟完馬上後悔了,所以跟著跳下去;訊後被依殺人未遂罪將人移送。

▲萬男不願配合警方,出言強調他是美國公民。

不過,萬男被移送時,仍以英文嗆聲「I am an American citizen, Trump please save me」(我是美國公民,川普救救我),甚至頻頻強調他腦子很正常,態度相當囂張。

萬男岳父聽聞後相當氣憤,也無法諒解,堅持對女婿提告。他告訴警方,2人在國外結婚後定居美國,但女婿前陣子失業,農曆年前才飛來台灣娘家暫住2個多月,期間夫妻倆相處正常,直到案發前一天也沒有異狀,怎料凌晨竟接到女兒被從高處拋落的消息,讓他氣憤難耐,也絕不會原諒女婿。

桃園地檢署表示,萬男涉及家庭暴力之殺人未遂罪嫌,最輕本刑5年以上,又有逃亡之虞,因此訊後當庭逮捕,向法院聲請羈押。

桃園地院19日凌晨裁准收押禁見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995