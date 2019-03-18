雲林「平交道擋車」大逆轉 ！2駕駛還原真相　受困車恐吊照1年

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雲林縣斗六市後庄路鐵路平交道日前發生一起驚險事件，差20秒就釀成意外！當時警鈴已響，柵欄也緩緩放下，但一輛黑色轎車疑似比中指惡意擋車，害得後方銀色休旅車受困。不過，稍早2車主到案澄清，表示沒有行車糾紛，也沒比中指挑釁，是網友誤會了。鐵路警方指出，銀色休旅駕駛雖受困，但行徑已違反道路交通管理處罰條例第54條，可能吊扣駕照1年；但詳細如何開罰，還要再釐清。



影片中可見，一輛黑色轎車起初快速通過平交道，但不知為何突然停下，導致後方的銀色休旅車受困平交道上。當時休旅車動彈不得，副駕一名女乘客立刻衝下車將前方柵欄抬起，試圖讓車輛從縫隙中通過；短短20秒後，一輛自強號疾駛而過，好在當時休旅車已脫離鐵軌區域，才未釀成憾事。

▲網友質疑轎車比中指嗆聲，但薛姓駕駛大聲喊冤，表示他只是揮手示意後車趕緊通過。（圖／翻攝自臉書）

影片在網路上曝光後，引發熱議。有網友質疑。黑色轎車駕駛看見後方車輛受困，疑似還從車窗伸手比中指嗆聲，緊接一踩油門就拍拍屁股離去，根本是「蓄意謀殺」。

臉書社團「台鐵家族」轉貼影片後，也有不少網友留言抨擊，「感覺前面那台黑色轎車有刻意停下來」、「臨走前比中指是怎樣？」、「婦人第一時間應該去按緊急停止鈕」、「難怪火車常誤點，就是三寶害的」、「國寶級自強號是給你撞的嗎？」、「EMU300本來就不多了，幸好沒有真的發生擦撞，不然這速度撞下去應該直接報廢了」、「太誇張，已經把影片傳給鐵路警察局追查了。」

▲銀色休旅車乘客下車救援，協助拉高柵欄。

不過，被控惡意擋車的49歲薛姓男子到案後表示，當時他通過平交道後看到路口狹小、無法會車，加上前方雲林路二段又是紅燈，只能被迫停下，並揮手示意後車趕緊逆向通過，以免受困平交道，絕沒有惡意擋車，而網友的指控也都不是事實。

受困平交道的76歲顏姓男車主則供稱，他與前車的薛姓男駕駛無行車糾紛，推測是當時前方道路狹小又紅燈，但對向車輛（行車紀錄器持有者）遲遲未前進，薛男才會揮手示意要對方趕緊通過。而他之所以受困平交道，是因為車跟太緊才無法順利通過。

鐵路警察局台中分局斗六派出所表示，目前已確定沒有比中指情事，但顏姓駕駛（銀色休旅車）未等前車先通過，初步認定已違反《道路交通管理處罰條例》第54條第1款「警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越」，可處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。至於詳細如何裁罰，薛男又是否違規，還要再進一步釐清。

▲自強號疾駛而過，銀色休旅車逃過一劫。