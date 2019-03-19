直播主也難為！「UP」告「17」亂挖角　有無惡意4月宣判

▲UP直播(左)與17直播(右)法庭大戰，將在4月16日有結果。（圖／翻攝自APP）

記者楊佩琪／台北報導

台灣2大直播平台「17直播」與「UP直播」因直播主跳槽問題槓上法院。UP認為17惡意挖角，違反《公平交易法》，求償4億多元，台北地方法院19日辯論終結，17的委任律師表示，經1個多月討論，還是沒有討論出和解方案，法官諭令4月16日下午宣判。

對於直播主從UP跳槽到17是否為「惡意挖角」使然，17的委任律師表示，案件中原告和主播之間並無契約關係，並舉出17直播主跳槽到UP的例子，強調「這是否也是惡意挖角？」法官則問到雙方是否有和解意願，17直播委任律師表示，經過1個月討論，公司部分未能討論出和解方案。

全案起因UP直播和17直播因網紅LULU從UP跳槽到17交惡，2家公司隔空互嗆多時，UP指控17惡意挖角，還有多名直播主反應不斷受到17騷擾。2017年2月17的春酒宴更傳出17公開放出「UP獨家主播來17，違約金17幫你付」等言論，讓UP認為17涉嫌違反《公平交易法》，提起民事訴訟，要求17給付高達4億元損害賠償。

對於UP的指控，17強調並未不當挖角，也要求UP停止抹黑。台北地方法院日前開庭，UP聲請傳喚多名直播主。其中出庭的直播主「糖果Candy」黃語宸表示，她和UP以及17都有簽約，為期半年，但因為合約為「非獨家協議書」，且是先與17簽約再與UP簽約。只是黃語宸的這番話，讓聲請傳喚她的UP直播委任律師相當尷尬，律師最後當庭捨棄證人，黃語宸的部分僅5分鐘就結束。

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