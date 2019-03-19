　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

44年首次中歐外長集體對話！王毅：支持歐洲一體化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 王毅,布魯塞爾,中歐高級別戰略對話,墨格里尼。（圖／視覺中心）

▲王毅中歐高級別戰略對話上發表講話。（圖／視覺中心）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅18日（當地時間）應邀，在布魯塞爾與歐盟28個成員國的外長舉行集體對話，這種交流是中歐建交44年來的首次，並於同日和歐盟主席榮科（Jean－Claude Juncker）會面。在外長對話期間，王毅指出，大陸國家主席習近平即將訪問歐洲三國，這充分體現了中方對歐洲的高度重視；中方堅定支持歐洲一體化進程。

據《新華社》報導，王毅18日赴布魯塞爾舉行第九輪中歐高級別戰略對話。在外長集體對話上，王毅表示，這種交流是中歐建交44年來的首次，是雙方互信提升的標誌，將向世界發出中歐加強戰略合作的明確信號。

王毅指出，習近平主席即將訪問歐洲三國，這充分體現了中方對歐洲的高度重視，「我們看到，中歐關係的穩定性、互利性、戰略性正在上升，中歐間的共同利益、共同立場、共同目標也在增多，雖然雙方在一些具體問題上還存在分歧，但合作始終是主流。」

▲▼ 王毅,布魯塞爾,中歐高級別戰略對話,墨格里尼。（圖／視覺中國）

▲王毅（左）歐盟外交與安全政策高級代表茉格里尼（右）。（圖／視覺中國）

王毅說，面對當今國際變局，中歐應繼續加強全面戰略伙伴關係 ，加強戰略溝通對話，妥善處理管控分歧，展現團結和互信，促進互利與共贏，這是中歐雙方共同的責任和擔當。

王毅強調，中方堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟的團結和壯大，堅定支持歐洲在國際事務中發揮更重要的作用；這「三個支持」基於中方對世界局勢演變的戰略把握和長遠思考，不是權宜之計，不針對第三方，也不受中歐交往一時一事的影響，「我們希望看到世界走向多極化，希望國際關係實現民主化，希望各國攜手促進更加普惠、包容、共贏的全球化。」

對話期間，王毅就共建「一帶一路」、中國-中東歐國家合作(「16+1合作」)、中國的發展前景和人權保護事業以及委內瑞拉、阿富汗問題等向歐盟各國外長介紹了最新情況和中方立場；各國外長積極互動，增進了相互了解。

▲▼歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。（圖／達志影像／美聯社）

王毅也於同日和歐盟主席榮科會面。榮科說，歐中將於4月舉行新一輪領導人會晤，期待李克強總理到訪，願本著相互尊重、求同存異、擴大合作的精神，推動雙方就一些重要事項取得新進展，使領導人會晤取得積極成果。

王毅則表示，當日早些時候他與歐盟外交與安全政策高級代表茉格里尼（Mogherini）舉行了中歐第九輪高級別戰略對話，並同歐盟28國外長進行了集體對話，這種集體對話的安排還是第一次，效果很好，起到了增信釋疑、增進理解、凝聚共識、促進合作的作用。

王毅表示，此訪一項重要任務是為4月中歐領導人會晤做準備，這是本屆歐盟機搆任內最後一次中歐領導人會晤，中方讚賞榮科同事為中歐合作做出的重要貢獻；中國人常講「有頭有尾」，中方願同歐方共同努力，推動重點領域合作以及中歐投資協定談判等取得新進展，4月中歐領導人會晤取得更多積極成果，為中歐關係 進一步發展奠定良好基礎，不斷推動中歐全面戰略伙伴關係 邁上新台階。

▼ 王毅與茉格里尼合影。（圖／視覺中國）

▲▼ 王毅,布魯塞爾,中歐高級別戰略對話,墨格里尼。（圖／視覺中國）

ET快訊
懷孕10週急結婚！女方媽要36萬聘金男批「賣女兒」網卻力挺
開特斯拉直接撞老婆　網紅稱「測剎車系統」：車速比腳踏車慢
陳菊表態了：我支持蔡英文連任　籲勿忘團結
基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊亡

關鍵字：中歐高級別戰略對話,王毅,榮科,歐盟主席,外長集體對話

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／外套蓋上直接來！小情侶籃球場旁「高速狂抖」　網見亮點全歪樓

解析「習五條」　撇民進黨台獨、國民黨不統不獨

短暫會見英外交大臣　王毅：望落實「黃金時代」行動

赴歐談「十大共識」　王毅：在維護多邊主義有共同訴求

華聞快遞／福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

44年首次中歐外長集體對話！王毅：支持歐洲一體化

換領大陸駕照可透過APP　平潭12日發出「線上申請」第一張

影／妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐嘆「痛到流不出淚」　不敵血癌病逝

抓包外遇...醋男當街捅死女友和閨蜜！沾血打電話：肯定上新聞，沒事

習提打造兩岸共同市場　蕭萬長下周赴海南博鰲「有看頭」

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

影／外套蓋上直接來！小情侶籃球場旁「高速狂抖」　網見亮點全歪樓

解析「習五條」　撇民進黨台獨、國民黨不統不獨

短暫會見英外交大臣　王毅：望落實「黃金時代」行動

赴歐談「十大共識」　王毅：在維護多邊主義有共同訴求

華聞快遞／福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

44年首次中歐外長集體對話！王毅：支持歐洲一體化

換領大陸駕照可透過APP　平潭12日發出「線上申請」第一張

影／妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐嘆「痛到流不出淚」　不敵血癌病逝

抓包外遇...醋男當街捅死女友和閨蜜！沾血打電話：肯定上新聞，沒事

習提打造兩岸共同市場　蕭萬長下周赴海南博鰲「有看頭」

《瞞天過海》女星爆「陪睡換演出」　華納兄弟CEO凱文辻原下台

施正鋒／茶壺風暴　賴清德參選會讓民進黨分裂嗎？

蘇-35新買家出現！埃及花600億要買20架　汰換老舊米格-21

印地安人鮑爾對教士飆9K　傳教士有意趕開季前網羅

傳蔡英文擬延後初選一周　召三巨頭密會商討

撞見女友床戰舊愛　綠帽男殺情敵重判13年定讞

賴清德正面迎戰蔡英文　黃偉哲：前胸後背都是肉

雲端最前線／新系出手換英第一槍 蔡英文正面迎戰

101歲台獨歐吉桑支持蔡英文連任　史明：賴清德理智比較欠

減肥成功後卻更容易復胖？全民瘋的生酮飲食究竟是什麼

大陸熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐血..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

.醋男當街捅死2女！全身血淡定..

床的世界、和成研發長照產品登陸

路邊踩到一塊肉　竟是「肉靈芝」

尾牙中50萬！公司2個月後竟開..

7歲兒罹血癌！生父放棄治療　原..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

打麻將狂輸怒報警　她下場超慘

大媽吃完野菜曬太陽　臉腫如豬頭

iPhone陸售價3次下跌　6..

平潭發出第一張台胞線上申請駕駛..

陸發布新疆白皮書　嚴打恐怖主義

更多熱門

相關新聞

王毅中外記者會　藏6個小細節

兩會新聞中心所在地「北京梅地亞酒店」今天無虛席，中外媒體一大早就到達現場排隊，積極在記者會上爭取提問的機會。針對「中國的外交政策和對外關係」相關問題，大陸國務委員兼外交部長王毅在會上一一答覆中外記者提問。據陸媒觀察，這次的記者會藏有6個小細節，包括開場白、王毅回答多少問題等，都讓這場記者會增添一些看頭。

談新中國外交70年　王毅24字總結

王毅：當然不同意蔡英文訪華

王毅：中日關係重回正軌

王毅：3年內要談成《南海行為準則》

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

黑澀會美眉「洪玉米」合體！網high：都變成女神

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

白衣女飛天！網談42年前彰化40死車禍

桃機恐怖夫扔妻下4樓　引爆點曝光

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面