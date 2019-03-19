44年首次中歐外長集體對話！王毅：支持歐洲一體化

▲王毅在中歐高級別戰略對話上發表講話。（圖／視覺中心）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅18日（當地時間）應邀，在布魯塞爾與歐盟28個成員國的外長舉行集體對話，這種交流是中歐建交44年來的首次，並於同日和歐盟主席榮科（Jean－Claude Juncker）會面。在外長對話期間，王毅指出，大陸國家主席習近平即將訪問歐洲三國，這充分體現了中方對歐洲的高度重視；中方堅定支持歐洲一體化進程。

據《新華社》報導，王毅18日赴布魯塞爾舉行第九輪中歐高級別戰略對話。在外長集體對話上，王毅表示，這種交流是中歐建交44年來的首次，是雙方互信提升的標誌，將向世界發出中歐加強戰略合作的明確信號。

王毅指出，習近平主席即將訪問歐洲三國，這充分體現了中方對歐洲的高度重視，「我們看到，中歐關係的穩定性、互利性、戰略性正在上升，中歐間的共同利益、共同立場、共同目標也在增多，雖然雙方在一些具體問題上還存在分歧，但合作始終是主流。」

▲王毅（左）歐盟外交與安全政策高級代表茉格里尼（右）。（圖／視覺中國）

王毅說，面對當今國際變局，中歐應繼續加強全面戰略伙伴關係 ，加強戰略溝通對話，妥善處理管控分歧，展現團結和互信，促進互利與共贏，這是中歐雙方共同的責任和擔當。

王毅強調，中方堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟的團結和壯大，堅定支持歐洲在國際事務中發揮更重要的作用；這「三個支持」基於中方對世界局勢演變的戰略把握和長遠思考，不是權宜之計，不針對第三方，也不受中歐交往一時一事的影響，「我們希望看到世界走向多極化，希望國際關係實現民主化，希望各國攜手促進更加普惠、包容、共贏的全球化。」

對話期間，王毅就共建「一帶一路」、中國-中東歐國家合作(「16+1合作」)、中國的發展前景和人權保護事業以及委內瑞拉、阿富汗問題等向歐盟各國外長介紹了最新情況和中方立場；各國外長積極互動，增進了相互了解。

▲歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。（圖／達志影像／美聯社）

王毅也於同日和歐盟主席榮科會面。榮科說，歐中將於4月舉行新一輪領導人會晤，期待李克強總理到訪，願本著相互尊重、求同存異、擴大合作的精神，推動雙方就一些重要事項取得新進展，使領導人會晤取得積極成果。

王毅則表示，當日早些時候他與歐盟外交與安全政策高級代表茉格里尼（Mogherini）舉行了中歐第九輪高級別戰略對話，並同歐盟28國外長進行了集體對話，這種集體對話的安排還是第一次，效果很好，起到了增信釋疑、增進理解、凝聚共識、促進合作的作用。

王毅表示，此訪一項重要任務是為4月中歐領導人會晤做準備，這是本屆歐盟機搆任內最後一次中歐領導人會晤，中方讚賞榮科同事為中歐合作做出的重要貢獻；中國人常講「有頭有尾」，中方願同歐方共同努力，推動重點領域合作以及中歐投資協定談判等取得新進展，4月中歐領導人會晤取得更多積極成果，為中歐關係 進一步發展奠定良好基礎，不斷推動中歐全面戰略伙伴關係 邁上新台階。

▼ 王毅與茉格里尼合影。（圖／視覺中國）