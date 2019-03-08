蔡英文訪華府同意嗎？　王毅駐足半秒「當然不能同意！」

大陸中心／綜合報導

第十三屆全國人大二次會議記者會8日上午舉行，外交部長王毅現場回答提問。會後突然有記者向準備離場的王毅發問，「有美國議員邀請蔡英文訪問華盛頓，會同意嗎？」王毅先是駐足半秒，接著回應「當然不能同意了」，最後轉身離去。

記者會在上午10時準時開始，進行到11時50分結束。王毅在現場針對中美貿易戰、華為孟晚舟案、中日關係和朝鮮半島局勢等議題，回答中外記者提問。值得留意的是，他在離場時面對記者追問「今年要拿掉台灣幾個邦交國？」，只是堆滿笑容地回答「哈哈」，接著離開現場。

▼大陸外長王毅。（圖／中國外交部）



美國國會2018年通過的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）鼓勵台美各層級官員互訪，美國總統川普已簽署生效，這被解讀成是台美關係的重大進展。該法提案人之一的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）已經致函聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），敦促她邀請蔡英文訪問華府、到國會演說。

上述結果自然不為中方所樂見，然而就連前美國在台協會理事長卜睿哲也認為，美國聯邦參議員聯名敦促裴洛西邀請蔡英文至美國國會發表演說，將對美、中、台三方不利。外交部北美司司長姚金祥則透露，外交部對總統訪問華府並無相關規劃。

姚金祥指出，針對美國參議員的聯名函，台灣非常感謝他們的支持，而外交部也一直推動台美高層、各層面領域互動，這是一直努力的目標。他還提到，訪問應該是基於互信、互惠、互利的情況下推動，「最高目標當然希望高層能自由自在到美國訪問，但我們必須務實態度推動。」

▼蔡英文總統。（圖／記者屠惠剛攝）