印度戰機頻出包？米格-29K著艦訓練操壞40具發動機

▲印度米格-29K。（圖／印度海軍官網）

大陸中心／綜合報導

印度空軍想方設法為老舊的戰鬥機部隊補充力量，求購21架已被原米高揚-古列維奇設計局塵封30年的米格-29戰機。據《美國戰略之頁》報導，印度米格-29K戰機在海軍航母「超日王」號的著艦訓練發生問題，造成40具米格-29K配置的RD-33MK渦輪發動機受損而完全無法使用。印度為此要求俄羅斯對米格-29K存在的缺陷進行改善。

據報導，超日王號原先在俄羅斯服役，因維修經費高昂而決定出售；當時印度軍方正尋求能夠替換將退役航母「維克蘭特」號的方案，便與俄羅斯海軍達成協議，幾經波折後，在2013年11月16日正式到印度服役。

▼印度超日王號航母。（圖／印度海軍官網）

報導稱，超日王號是以米格-29K當作艦載機，飛行甲板設有兩個起降位置，1號起飛位位於艦橋左側，起飛距離105米、2號起飛位在斜向甲板區靠近飛行甲板左舷，起飛距離180米；為了配合需求，印度採購21架米格-29並進行改裝，升級到現役米格-29戰機的標準。

報導內容表示，印度在米格-29K的著艦訓練上，發現超日王號的艦載機米格-29K是經過特殊改裝的，與一般陸戰米格-29相差甚遠，不是對陸戰米格-29進行改裝，讓它禁得住航母上起降的高過載及對機體結構的強大衝擊就行。

▼印度超日王號航母。（圖／印度海軍官網）

報導稱，每次在超日王號的著艦訓練，都造成米格-29K大小不一的損壞；截至今日，印度已有40具米格-29配套的RD-33MK渦輪發動機受損而完全無法使用。印度要求俄羅斯人實現米格-29K可以在航母進行著艦的承諾，否則將面臨失去生意的風險。

報導認為，印度在為老舊軍機升級方面存在軍購官僚主義問題。其中一個典型的案例是，2006，印度決定對現役的49架幻象2000進行升級，卻要求大部分升級工作在印度完成。這意味著印度技術人員必須到法國培訓，也因此造成升級時間與費用不斷上升。

▼印度幻象2000戰機。（圖／印度空軍）