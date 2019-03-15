領終身俸反替陸情蒐！2退役中校淪共諜　拉空軍刺探「奪島戰術」

▲退役中校邊鵬遭對岸吸收，試圖刺探軍機。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

國防部電訊發展室退役中校邊鵬、與中山科學研究院退役中校林世斌遭到中國大陸吸收，涉嫌回台招待其他軍官刺探軍事機密，全案於2016年遭到舉發、曝光，邊、林2人也遭到新北地檢署起訴；14日新北地院判決結果出爐，法官考量2人刺探軍機未遂，各判有期徒刑6月，可易科罰金18萬，全案仍可上訴。

檢方調查，林世斌於民國99年退役、而邊鵬則於104年退役，2人皆屬《國家情報工作法》規範之情報人員，但2人退役後赴陸經商，先後遭到對岸吸收淪為共諜，聽命於中國解放軍，更依其指示返台企圖祕密發展組織、刺探軍事情報。

檢方指出，林世斌以招待旅遊食宿為餌，邀約我國退役的游姓空軍上校前往西安旅遊，期間試圖刺探機密，但游起了戒心，閉口不談，行動以失敗告終；而邊鵬則是積極邀約退役的范姓空軍上校、空軍官校顏姓主任赴陸免費遊玩，還帶著2人與解放軍空軍官員會談，席間刻意問起我國空軍「夜間作戰」、「奪島戰術」、「空戰演練儀」等軍機，還試圖了解「戰機落地補給油料、彈藥後恢復戰備需要多長時間？」等機密；范男聞言後始知情況不對，隨意應付了幾句，返台後立即向國防部軍情局舉發。

事後邊、林2人遭到檢方依違反《國家安全法》、《國家情報工作法》等罪起訴；新北地院14日審理，考量2人均屬退役軍官，領著國家給予的俸祿，卻罔顧對於國家應有的忠誠，不但遭對岸吸收還試圖刺探軍機，但顧念2人均無前科，且行動也接以失敗告終，因此各判6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。