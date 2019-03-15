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「紅牌重機」腿上狂搖！尋歡男眼神絕望直視前方　網笑噴：屠龍勇士？

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▲男子上酒店玩，碰上「紅牌重機」眼神死。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲男子上酒店玩，碰上「紅牌重機」眼神死。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

突發中心／綜合報導

許多男生喜歡上酒點叫小姐坐檯找樂子，但若是遇上號稱「紅牌重機」的酒店妹，可能會讓人興致全消。一名網友就在臉書社團《爆廢公社》上PO出一張照片，一名男子在酒店內面無表情坐在沙發上，而一名「紅牌重機」全身赤裸只剩條內褲坐在他身上搔首弄姿，而男子的厭世表情也讓網友笑噴「屠龍勇士是你？」

照片中可以看到，一名身材瘦小的男子與朋友在酒店內飲酒作樂，一名「紅牌重機」全身赤裸只剩條內褲坐在他腿上。只見酒店妹肚子上的贅肉幾乎大過雙峰，奮力的在男子身上扭動身軀，而男子則是面無表情的配合著她，並將雙手放在對方身上搓揉。

結束後，男子將衣服掛在肩膀上呆坐在沙發上，而表情則是相當厭世且絕望的看著前方，完全不像是與朋友狂歡後的開心模樣，而酒店妹則是累癱在沙發上呼呼大睡，與男子形成極大對比。

照片PO出後，不到一天的時間就吸引了破萬名網友按讚，並笑翻留言「新一代的屠龍勇士啊！！！」、「眼神已死不知道幾百回了XD」、「誰說只有出家才能看破紅塵」、「這個口味有點過重了...我覺得不行...」、「我是叫店裡的『紅牌』，你給我『牛頭牌』?」

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關鍵字：紅牌重機,屠龍勇士,酒店

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