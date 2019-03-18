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婆婆掌摑踹肚！少媳怒喊「你踹我幹嘛」　網群憤：鄉民正義該出動了！

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地方中心／桃園報導

桃園一名郭姓女子16日控訴搬回家與婆婆同住後，卻遭到家暴。郭女表示，因懷孕即將生產，婆婆答應要幫忙坐月子後便搬回家同住。不料，這卻是惡夢的開始，郭女搬家的隔天便早產，但婆婆不但漠不關心，還冷言冷語，最後郭女因受不了婆婆的言語暴力決定搬出去住，但婆婆竟對著她怒打，讓她憤而報警並聲請家暴令。

▲媳婦控遭婆婆家暴。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲郭女婆婆見兒子與媳婦要搬家，對著媳婦飆罵還動手。（圖／翻攝臉書爆料公社）

郭女16日上午在臉書社團《爆料公社》PO文指出，剛與先生交往時，因她的家世背景，婆婆一開始就不喜歡她，婚後她為了避免與婆婆發生衝突，便與先生同住在外。

2018年7月底郭女懷孕即將生產，婆婆答應會準備房間並且幫忙坐月子後，郭女與先生便搬回家與婆婆同住。不料在她搬家的隔天就早產生下兒子，但婆婆卻對她不聞不問，連剛出生的小孫子也不看一眼。直到郭女出院回到家後，發現婆婆竟然只是給她一間空房間，且還只有鋪巧拼墊，其餘的什麼都沒有，讓她相當傻眼。

▲媳婦控遭婆婆家暴。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲郭女搬回家後，婆婆竟只提供鋪著巧拼地墊的空房。（圖／翻攝臉書爆料公社）

郭女還提到，在坐月子期間婆婆不斷對她冷言冷語，有時還會趁她不在時偷拿她的私人物品，最後甚至故意在兒子睡覺時大聲甩門，導致兒子驚醒，郭女忍無可忍之下向婆婆反應，但卻遭鬧怒罵「離婚！小孩妳給我帶走！不要臉的東西！」郭女最後也決定搬家。

就在郭女搬家的當天，婆婆見狀也是對她又打又罵，甚至賞巴掌、踹肚子，還惡人先告狀報警要趕郭女離開，並向警方控訴她們沒有付房租。郭女事後到醫院驗傷，並報警聲請家暴令，最後也將婆婆的惡行PO上網。

▲媳婦控遭婆婆家暴。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲郭女遭到掌摑，臉上還留著大片掌痕。（圖／翻攝臉書爆料公社）

文章一出，許多網友見狀也看不下去，紛紛留言怒罵「鄉民的正義該出動了！肉搜！！」、「為老不尊的老太婆」、「 你又不是她養大的，憑什麼打你？！直接告了！」、「那種媽媽你老公還願意回家，我真是佩服他，那種老母不要也罷」。

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關鍵字：婆婆,媳婦,掌摑,鄉民正義

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